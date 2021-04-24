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Верующие в церкви зажигают свечи

Какой сегодня церковный праздник: 24 апреля 2021

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (705)
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По православному церковному календарю 24 апреля 2021 отмечают день памяти священномученика Антипы, мучеников Прокесса и Мартиниана, а также преподобного Иоанна

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

По православному церковному календарю 24 апреля 2021 отмечают Лазареву субботу или Воскрешение праведного Лазаря – торжественный праздник, совершаемый в субботу шестой недели Великого поста.

Антипа

По церковному календарю 24 апреля поминают священномученика Антипу – ученика апостола Иоанна Богослова.

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photo: press-service Food agency of Georgia
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Антипу избрали епископом города Пергама (Малая Азия) во время правления Нерона (54-68), который начал преследование христиан.

Многие верующие в этот период были изгнаны или казнены, а апостол Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос.

Большинство жителей Пергама, благодаря твердой вере и неустанной проповеди святителя, стали христианами, что сильно разгневало жрецов-язычников.

Схватив епископа, они поволокли его в храм Артемиды и бросили внутрь раскаленного медного вола. В печи святитель громко молился Богу, прося укрепить веру христиан и принять его душу. Антипа спокойно умер, как бы уснув – огонь не тронул его тело. Ночью верующие похоронили епископа, а апостол Иоанн упомянул о его стойкости в книге Откровений.

Прокесс и Мартиниан

По церковному календарю 24 апреля поминают мучеников Прокесса и Мартиниана, живших в I веке.

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Язычники Прокесс и Мартиниан служили стражами в Мамертинской темнице Рима, где содержались государственные преступники, в том числе и христиане.

Они пришли к вере, наблюдая за узниками, слушая их проповеди и беседы. Прокесс и Мартиниан приняли крещение от апостола Петра в темнице и отпустили ученика Спасителя на волю.

Начальник тюрьмы разгневался и потребовал их отречься от христовой веры, но воины были непреклонны. Ни уговоры, ни пытки не сломили их. Казнили мучеников в 67 году.

Иоанн Солунский

По церковному календарю 24 апреля поминают преподобного Иоанна Солунского.

Родился будущий Святой в конце VIII века. Иоанн принял постриг в Солунском монастыре от преподобного Григория Декаполита, учеником которого стал еще юношей.

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Император Лев Армянин в то время возобновил гонение на верующих за почитание святых икон. Образы из-за распространившегося неверного толкования Писания стали приравнивать к идолам. Иконы сжигали, а тех кто хранил их, бросали в тюрьмы, ссылали и казнили.

Чтобы противостоять иконоборческой ереси, преподобный Григорий отправился в Константинополь вместе с Иосифом Песнописцем и учеником Иоанном. Несмотря на преследования, они несколько лет без страха защищали православие и проповедовали почитание Святых образов.

Преподобный Григорий умер в 820-м. Вскоре за ним последовал и его верный ученик. Мощи Святых Иосиф Песнописец перенес в построенную им церковь имени Николая Чудотворца.

Именины

По церковному календарю 24 апреля именины отмечают Антип, Варсонофий, Иван, Ефим, Мартиниан, Прокесс, Фармуфий, Тихон, Харитон и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (705)

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