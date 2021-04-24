Почему рвут вербу на Вербное воскресенье: традиции и приметы праздника

В церковном календаре Вербное воскресенье определенной даты празднования не имеет – праздник отмечают в последнее воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. В 2021-м православные Светлое Воскресение Христово отпразднуют 2 мая.
Вербное воскресенье – важное событие последних дней земной жизни Спасителя до распятия на Кресте. Праздник в христианской традиции считается символом будущего воцарения Бога.
Sputnik Грузия рассказывает, почему рвут вербу на Вербное воскресенье, а также о традициях и приметах праздника.
Почему Вербное?
Как повествует Евангелие, Иисус, исполняя пророчества Ветхого Завета, в этот день торжественно въехал на молодой ослице в Иерусалим как царь-победитель. Жители Иерусалима, наслышанные о чудесах, совершенных Иисусом, в том числе и о воскрешении Лазаря, встречали Его как нового царя и долгожданного Мессию.
Люди, чтобы воздать честь Христу, устилали путь Спасителя пальмовыми ветвями и своей верхней одеждой и приветствовали возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю.
В отличие от народа, иудейские первосвященники Спасителю были не рады. А Иисус знал, что этот путь ведет к Голгофе и Кресту.
Почему рвут вербу?
Церковь ввела праздник Входа Господня в Иерусалим церковь в IV веке. На Руси торжество появилось в X веке и стало называться Вербным воскресеньем.
Ввиду того, что пальма – дерево южное и растет далеко не везде, христиане заменили пальмовые ветви на ветки вербы, ивы, самшита или других деревьев, которые расцветают в начале весны в их стране.
Освящение в церкви вербы – главная традиция Вербного воскресенья. Она символизирует победу жизни над смертью, другими словами, Воскресение Господне. Каждение вербы и окропление веток Святой водой, священники совершают после чтения Евангелия.
Прихожане хранят освещенные веточки целый год как символ единения с жертвой Спасителя, а затем сжигают, так как на помойку их выбрасывать нельзя.
Вербное воскресенье в Грузии называется Бзоба. По традиции в праздник освящают ветки колхидского самшита (бза – по-грузински) или вербы, и проводят во всех храмах торжественные богослужения.
Народные традиции
С Вербным воскресеньем на Руси связано множество народных традиций, обрядов и примет. По древней традиции вербу собирали в Лазареву субботу на рассвете.
По обычаю рвали неповрежденные ветки и только с молодых деревьев. Плохой приметой считалось рвать к празднику ветки с деревьев, растущих рядом с кладбищем, и у которых есть дупло. В старину, чтобы уберечь жилище от злых духов и сглаза, освященные ветки развешивали по углам комнат и украшали ими иконы.
В давние времена на Вербное воскресенье устраивали вербные базары, где продавали множество разных товаров, а также организовывали игры и развлечения. На ярмарке по традиции продавали вербных херувимов – ветки вербы, украшенные ангелами.
В Вербное воскресенье по традиции, как и в другие великие церковные праздники, нельзя работать – хозяйки заранее убирались в доме и готовили. К Вербному воскресенью пекли орехи из теста и давали их всем домочадцам, включая животных для здоровья.
Праздник по обычаю проводят в кругу близких и родных, спокойно и тихо, потому что Великий пост пока продолжается, а на следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя – последняя перед Пасхой. Страстная неделя в 2021 году начинается 26 апреля.
Вербное воскресенье – светлый и торжественный праздник, но в то же время грустный и трагичный. Ведь все те, кто приветствовал Спасителя в Вербное воскресенье, в действительности уже через несколько дней с криками ярости бросали в него камни, требуя его распятия.
Поэтому в Вербное воскресенье нужно читать молитвы и думать о Господе, одним словом, очистить свою душу и обновленным встретить Светлое Воскресение Христово.
Издревле вербе люди приписывали магическую силу, способствующую плодородию, предохранявшую от заболеваний и очищающую от нечистой силы. Чтобы быть здоровыми, люди проглатывали почки освященной вербы.
По традиции на Вербное воскресенье пекли хлеб в форме вербовой веточки или варили кашу из раскрывшихся почек вербы.
Чтобы привлечь удачу, люди по обычаю съедали несколько почек вербы перед тем, как начать какое-то важное дело.
Бесплодные женщины носили амулеты из вербовых почек. По традиции молодоженов осыпали почками вербы и клали под перину веточку вербы, чтобы потомство было здоровым.
Приметы праздника
Хорошая примета – сажать цветок в Вербное воскресенье, это залог увеличения достатка. За цветком тщательно ухаживали и старались оберегать, так как верили, что если он завянет – ожидаются серьезные потери.
По приметам освященные веточки были способны излечить от любой болезни и уберечь от любой напасти, поэтому их прикладывали к больным местам, ставили у изголовья больных, прикасались к людям, желая им здоровья, а также стегали детей, чтобы они росли здоровыми.
Для лечения кожных болезней и ран готовили различные целебные отвары, в которые добавляли растолченные высушенные почки вербы. Почки иногда добавляли в хлеб или другую выпечку.
Девушка по приметам весь день думала о конкретном парне, за которого хотела выйти замуж. И каким-то образом, возможно телепатическим, ее мысли передавались этому парню, и вечером он приглашал ее погулять.
Хорошая примета втыкать ветки вербы в землю на поле к началу посевного сезона. В старину верили, что этот обычай способствует богатому урожаю и спасает его от напастей.
Освященную веточку использовали при первом выгоне скота – по приметам вербную ветку втыкали под крышу дома или пускали на воду, чтобы скотина вовремя возвращалась домой в целости и сохранности.
Люди верили, что верба придает физическую силу и исцеляет не только человека, но и скотину. Поэтому стегать освященной вербной веточкой домашних животных, как и детей, было хорошей приметой.
Плохая примета – выпускать домашнюю птицу на улицу в Вербное воскресенье, так как ведьмы и другая нечисть могли ее испортить.
Верба по приметам защищает жилище от природных стихий – люди верили, что в дом, в котором есть освященная веточка, молния не попадет. А если вербу при пожаре бросить в огонь – он быстрее погаснет и не перейдет на другое строение.
По приметам избежать больших паводков помогут веточки, брошенные в воду во время ледохода.
Дождь в Вербное воскресенье – хорошая примета – ждите хорошего урожая. Сухая погода – значит, урожая ждать не следует. Пасмурная, но сухая – предвещает хороший урожай, но не такой, какой хотелось бы.
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