Почему рвут вербу на Вербное воскресенье: традиции и приметы праздника

Вербное воскресенье в 2021 году отпразднуют 25 апреля – это один из двенадцати главных праздников православной церкви, в который вспоминают торжественный вход Господень в Иерусалим и освящают ветки вербы

В церковном календаре Вербное воскресенье определенной даты празднования не имеет – праздник отмечают в последнее воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. В 2021-м православные Светлое Воскресение Христово отпразднуют 2 мая.

Вербное воскресенье – важное событие последних дней земной жизни Спасителя до распятия на Кресте. Праздник в христианской традиции считается символом будущего воцарения Бога.

Sputnik Грузия рассказывает, почему рвут вербу на Вербное воскресенье, а также о традициях и приметах праздника.

Почему Вербное?

Как повествует Евангелие, Иисус, исполняя пророчества Ветхого Завета, в этот день торжественно въехал на молодой ослице в Иерусалим как царь-победитель. Жители Иерусалима, наслышанные о чудесах, совершенных Иисусом, в том числе и о воскрешении Лазаря, встречали Его как нового царя и долгожданного Мессию.

Люди, чтобы воздать честь Христу, устилали путь Спасителя пальмовыми ветвями и своей верхней одеждой и приветствовали возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю.

В отличие от народа, иудейские первосвященники Спасителю были не рады. А Иисус знал, что этот путь ведет к Голгофе и Кресту.

Почему рвут вербу?

Церковь ввела праздник Входа Господня в Иерусалим церковь в IV веке. На Руси торжество появилось в X веке и стало называться Вербным воскресеньем.

Ввиду того, что пальма – дерево южное и растет далеко не везде, христиане заменили пальмовые ветви на ветки вербы, ивы, самшита или других деревьев, которые расцветают в начале весны в их стране.

Освящение в церкви вербы – главная традиция Вербного воскресенья. Она символизирует победу жизни над смертью, другими словами, Воскресение Господне. Каждение вербы и окропление веток Святой водой, священники совершают после чтения Евангелия.

Прихожане хранят освещенные веточки целый год как символ единения с жертвой Спасителя, а затем сжигают, так как на помойку их выбрасывать нельзя.

Вербное воскресенье в Грузии называется Бзоба. По традиции в праздник освящают ветки колхидского самшита (бза – по-грузински) или вербы, и проводят во всех храмах торжественные богослужения.

Народные традиции

С Вербным воскресеньем на Руси связано множество народных традиций, обрядов и примет. По древней традиции вербу собирали в Лазареву субботу на рассвете.

По обычаю рвали неповрежденные ветки и только с молодых деревьев. Плохой приметой считалось рвать к празднику ветки с деревьев, растущих рядом с кладбищем, и у которых есть дупло. В старину, чтобы уберечь жилище от злых духов и сглаза, освященные ветки развешивали по углам комнат и украшали ими иконы.

В давние времена на Вербное воскресенье устраивали вербные базары, где продавали множество разных товаров, а также организовывали игры и развлечения. На ярмарке по традиции продавали вербных херувимов – ветки вербы, украшенные ангелами.

В Вербное воскресенье по традиции, как и в другие великие церковные праздники, нельзя работать – хозяйки заранее убирались в доме и готовили. К Вербному воскресенью пекли орехи из теста и давали их всем домочадцам, включая животных для здоровья.

Праздник по обычаю проводят в кругу близких и родных, спокойно и тихо, потому что Великий пост пока продолжается, а на следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя – последняя перед Пасхой. Страстная неделя в 2021 году начинается 26 апреля.

Вербное воскресенье – светлый и торжественный праздник, но в то же время грустный и трагичный. Ведь все те, кто приветствовал Спасителя в Вербное воскресенье, в действительности уже через несколько дней с криками ярости бросали в него камни, требуя его распятия.

Поэтому в Вербное воскресенье нужно читать молитвы и думать о Господе, одним словом, очистить свою душу и обновленным встретить Светлое Воскресение Христово.

Издревле вербе люди приписывали магическую силу, способствующую плодородию, предохранявшую от заболеваний и очищающую от нечистой силы. Чтобы быть здоровыми, люди проглатывали почки освященной вербы.

По традиции на Вербное воскресенье пекли хлеб в форме вербовой веточки или варили кашу из раскрывшихся почек вербы.

Чтобы привлечь удачу, люди по обычаю съедали несколько почек вербы перед тем, как начать какое-то важное дело.

Бесплодные женщины носили амулеты из вербовых почек. По традиции молодоженов осыпали почками вербы и клали под перину веточку вербы, чтобы потомство было здоровым.

Приметы праздника

Хорошая примета – сажать цветок в Вербное воскресенье, это залог увеличения достатка. За цветком тщательно ухаживали и старались оберегать, так как верили, что если он завянет – ожидаются серьезные потери.

По приметам освященные веточки были способны излечить от любой болезни и уберечь от любой напасти, поэтому их прикладывали к больным местам, ставили у изголовья больных, прикасались к людям, желая им здоровья, а также стегали детей, чтобы они росли здоровыми.

Для лечения кожных болезней и ран готовили различные целебные отвары, в которые добавляли растолченные высушенные почки вербы. Почки иногда добавляли в хлеб или другую выпечку.

Девушка по приметам весь день думала о конкретном парне, за которого хотела выйти замуж. И каким-то образом, возможно телепатическим, ее мысли передавались этому парню, и вечером он приглашал ее погулять.

Хорошая примета втыкать ветки вербы в землю на поле к началу посевного сезона. В старину верили, что этот обычай способствует богатому урожаю и спасает его от напастей.

Освященную веточку использовали при первом выгоне скота – по приметам вербную ветку втыкали под крышу дома или пускали на воду, чтобы скотина вовремя возвращалась домой в целости и сохранности.

Люди верили, что верба придает физическую силу и исцеляет не только человека, но и скотину. Поэтому стегать освященной вербной веточкой домашних животных, как и детей, было хорошей приметой.

Плохая примета – выпускать домашнюю птицу на улицу в Вербное воскресенье, так как ведьмы и другая нечисть могли ее испортить.

Верба по приметам защищает жилище от природных стихий – люди верили, что в дом, в котором есть освященная веточка, молния не попадет. А если вербу при пожаре бросить в огонь – он быстрее погаснет и не перейдет на другое строение.

По приметам избежать больших паводков помогут веточки, брошенные в воду во время ледохода.

Дождь в Вербное воскресенье – хорошая примета – ждите хорошего урожая. Сухая погода – значит, урожая ждать не следует. Пасмурная, но сухая – предвещает хороший урожай, но не такой, какой хотелось бы.

Материал подготовлен на основе открытых источников