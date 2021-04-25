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Какой сегодня церковный праздник: 25 апреля 2021

© photo: Sputnik
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Темы:
Пасха 2020: традиции и обычаи праздника (58)
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По православному церковному календарю, 25 апреля 2021 отмечают день памяти священномученика Зинона, а также преподобных Исаака и Василия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

По православному церковному календарю 25 апреля 2021 отмечают двунадесятый праздник - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресение.

Священномученик Зинон

По церковному календарю, 25 апреля поминают священномученика Зинона, епископа Веронийского.

Будущий Святой родился в благочестивой греческой семье в Сирии. С детства он мечтал посвятить жизнь Богу и принял постриг, достигнув совершеннолетия.

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Переходя из обители в обитель, Зинон пришел в город Верону, где вскоре жители избрали его епископом за добродетельность и ученость.

В период епископской деятельности Зинона правил император Констанций (353-361), а потом Валент (364-378). Они покровительствовали арианам, отрицающим Божественную природу Христа, и преследовали христиан.

Святитель, встав на защиту православия, твердо отстаивал принцип единосущности Бога Отца и Сына в своих проповедях и посланиях.

Скончался он примерно в 380 году. Мощи Святого почивают в городе Вероне, он считается покровителем этого города.

Исаак Сирин

По церковному календарю, 25 апреля поминают преподобного Исаака Сирина, Сполетского, Италийского, жившего в середине VI века.

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Пришел будущий Святой в итальянский город Сполето из Сирии. В поисках уединения он покинул городок и подвизался в пустынном месте. Господь удостоил его дара предсказания и чудотворения за подвижническую жизнь.

Строгость и святость подвижника привлекли к нему многих любителей монашеской жизни, так образовалась обитель. Преподобный отличался кротостью и бескорыстностью. Он считал, что монах, приобретающий имения, уже не монах.

Мудро и добродушно преподобный обличал грехи людей, желая всем спасения. Скончался примерно в 550-м.

Епископ Парийский

По церковному календарю, 25 апреля поминают преподобного Василия исповедника, епископа Парийского, жившего в VIII веке.

На епископскую кафедру будущего Святого избрали жители города Парии. Они почитали святителя как истинного пастыря стада Христова.

Святитель Василий решительно отказался подписать постановление об уничтожении Святых икон, когда возникла иконоборческая ересь, и не допускал еретиков в свою епархию.

За свою ревностность он перенес многие гонения, голод и нищету, но до конца был верен православному исповеданию. Скончался святитель после 754 года.

Именины

По церковному календарю, 25 апреля именины отмечают Анфиса (Анфуса), Акакий, Афанасия, Василий, Геронтий, Дим, Давид, Зенон, Исаакий, Иван, Мина, Матвей и Сергей.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Пасха 2020: традиции и обычаи праздника (58)

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