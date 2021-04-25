Страстная неделя: что можно и нельзя делать перед Пасхой 2021

Последняя или Страстная неделя Великого поста перед Пасхой в 2021 году начинается 26 апреля – она посвящена последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Спасителя

Sputnik Грузия рассказывает о Страстной неделе перед Пасхой и что можно и нельзя делать в этот период.

Страстная неделя

Каждый день последней недели Великого поста перед Пасхой особенный - называются они Великими или Страстными, а ветхозаветные истории тесно переплетаются с событиями последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Страстная неделя завершается в Великую субботу – в 2021-м она выпадает на 1 мая.

На Страстной неделе в православных храмах проводят особые службы - они считаются самыми величественными и торжественными за весь церковный год.

На Страстной неделе дни Святых не празднуют и не поминают умерших – все обряды последней седмицы Великого поста посвящены подготовке к Пасхе или Светлому Воскресению Христову.

В Страстной понедельник вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного родными братьями в рабство, а также о том, как Иисус проклял бесплодную смоковницу.

Кроме того, в Великий понедельник начинается Чин мироварения — миро варят три дня под беспрерывным чтением молитв из смеси душистых трав, благовонных смол и растительных масел.

В Страстной вторник в церквях вспоминают проповеди Спасителя, в том числе и в Иерусалимском храме, о притчах, рассказанных ученикам, о талантах и десяти девах, а также о Страшном суде и воскресении мертвых.

В Страстную среду вспоминают о предательстве Иуды Искариота, продавшего Учителя за тридцать сребреников, грешницу, омывшую Спасителю ноги и помазавшую их миром. Также в Великую среду прихожане исповедуются.

Тайную Вечерю Иисуса с учениками и установление Спасителем Святого Причащения вспоминают в Страстной четверг. В этот день паства причащается.

В Страстной четверг православные готовят дом к Пасхе – убирают и стирают, поэтому его называют Чистым. В последний четверг перед Пасхой в некоторых странах красят яйца и пекут куличи. В других странах, например в Грузии, красят яйца в Страстную пятницу, до захода солнца.

В Страстную пятницу во время службы вспоминают о страданиях Спасителя на кресте. Это самый скорбный день Страстной недели – в храмах из алтаря выносят плащаницу, изображение Христа, лежащего во гробе, а верующие преклоняются перед ней.

В Страстную субботу на торжественном богослужении говорят о погребении Иисуса и его пребывании во гробе. Священники, в этот день надевают уже светлые праздничные облачения и освящают куличи, крашеные яйца и пасхи, принесенные в храм людьми.

В храме Воскресения Христова в Иерусалиме в Страстную субботу сходит благодатный огонь, а вечером начинается самая главная служба и верующие встречают Пасху.

Что можно и нельзя делать

В Страстную неделю Великого поста верующие раскаиваются в вольных или невольных прегрешениях, причащаются и очищаются от всего греховного, ибо именно в эти дни Иисус терпел жестокие муки ради людей.

В Страстную неделю перед Пасхой нужно посещать церковные службы, молиться и каяться, а также как можно больше совершать добрых дел.

В Страстную неделю, как и в другие дни Великого поста, нельзя венчается, праздновать свадьбу и другие торжества. Также нельзя принимать участие во всевозможных торжествах и увеселительных мероприятиях, распивать спиртные напитки, курить, ругаться, завидовать и скандалить.

В Страстную неделю продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты.

В понедельник, вторник, среду и четверг Страстной недели, по церковному уставу, положено сухоядение, то есть в эти дни можно есть постный хлеб и термически необработанную пищу - сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи, мед. Принимать чай и компот в эти дни нельзя.

Последняя неделя перед Пасхой считается самой строгой - некоторые верующие, по желанию, в эти дни питаются только хлебом и водой. По церковным канонам, в Страстную пятницу нельзя есть до вечерней службы.

Страстная суббота - единственная суббота в течение года, когда можно соблюдать строгий пост — это последний день перед Светлым Воскресением Христовым, когда Сам Господь был во Гробе.

Последняя суббота перед Пасхой выпадает на 1 мая – в 2021-м Светлое Воскресение Христово православные празднуют 2 мая.

Соблюдать пост нельзя тяжело больным, кормящим матерям, беременным женщинам, рабочим, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, путешественникам, а также детям до семи лет.

Материал подготовлен на основе открытых источников