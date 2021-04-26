Какой сегодня церковный праздник: 26 апреля 2021

По православному церковному календарю 26 апреля 2020 отмечают день памяти священномученика Артемона, а также мучеников Крискента и Фомаиды. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Артемон Лаодикийский
По церковному календарю 26 апреля поминают священномученика Артемона Лаодикийского, жившего в III веке в области Лаодикия (Малая Азия).
Родился будущий святой в христианской семье и с малых лет служил в храме. Артемон был священником-старцем, когда император Диоклетиан (284-305) объявил гонения на христиан.
Собрав паству в церкви, вместе с другим праведником – святителем Сисинием они горячо убеждали людей оставаться твердыми в вере и не бояться угроз мучителей.
К храму в это время направлялся отряд язычников во главе с военачальником Патрикием. Выполняя императорский указ, они схватили старца Артемона и принуждали его принести языческие жертвы, но по молитвам святого в капище Асклепия ядовитые змеи погибли.
Старец с Божьей помощью совершил еще много чудес – некоторые жрецы уверовали в Христа. Язычники казнили его в 303 году.
Крискент
По церковному календарю 26 апреля поминают мученика Крискента, жившего в III веке в Мирах Ликийских.
Происходил будущий святой из знатного рода. Однажды, когда жители города толпой шли в языческий храм, он стал проповедовать и убеждать их принять христианство. Об этом донесли правителю города.
Когда Крискента привели к правителю, тот стал уговаривать святого, хотя бы для вида принести идолам жертву, а в душе оставаться христианином. Для мученика это было неприемлемо и после жестоких пыток его сожгли в пылающей печи.
Фомаида
По церковному календарю 26 апреля поминают мученицу Фомаиду.
Родилась будущая святая в христианской семье в Александрии. Дева, воспитанная в благочестии, любила читать Священное Писание.
В 15-летнем возрасте ее выдали замуж за рыболова. Молодые жили у родителей мужа, где Фомаиду любили за целомудрие, кротость и доброту.
Свекор, плененный красотой юной снохи, стал склонять ее к греху, когда сын ушел на рыбную ловлю. Напрасно дева уговаривала обезумевшего старика, напоминая ему о Страшном Суде.
Разъяренный твердостью снохи, он в безумии схватил меч и рассек деву надвое. А убийцу постигла кара Божья. Он ослеп и сам сознался в своем злодеянии. Произошло это в 476-м.
Именины
По церковному календарю 26 апреля именины отмечают Марфа, Марта, Георгий, Егор, Дмитрий и Феодосий.
Материал подготовлен на основе открытых источников