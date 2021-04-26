Какой сегодня церковный праздник: 26 апреля 2021

По православному церковному календарю 26 апреля 2021 года отмечают Великий или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого Поста, посвященный святым и спасительным страстям Господа нашего Иисуса Христа

По православному церковному календарю 26 апреля 2020 отмечают день памяти священномученика Артемона, а также мучеников Крискента и Фомаиды. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Артемон Лаодикийский

По церковному календарю 26 апреля поминают священномученика Артемона Лаодикийского, жившего в III веке в области Лаодикия (Малая Азия).

Родился будущий святой в христианской семье и с малых лет служил в храме. Артемон был священником-старцем, когда император Диоклетиан (284-305) объявил гонения на христиан.

Собрав паству в церкви, вместе с другим праведником – святителем Сисинием они горячо убеждали людей оставаться твердыми в вере и не бояться угроз мучителей.

К храму в это время направлялся отряд язычников во главе с военачальником Патрикием. Выполняя императорский указ, они схватили старца Артемона и принуждали его принести языческие жертвы, но по молитвам святого в капище Асклепия ядовитые змеи погибли.

Старец с Божьей помощью совершил еще много чудес – некоторые жрецы уверовали в Христа. Язычники казнили его в 303 году.

Крискент

По церковному календарю 26 апреля поминают мученика Крискента, жившего в III веке в Мирах Ликийских.

Происходил будущий святой из знатного рода. Однажды, когда жители города толпой шли в языческий храм, он стал проповедовать и убеждать их принять христианство. Об этом донесли правителю города.

Когда Крискента привели к правителю, тот стал уговаривать святого, хотя бы для вида принести идолам жертву, а в душе оставаться христианином. Для мученика это было неприемлемо и после жестоких пыток его сожгли в пылающей печи.

Фомаида

По церковному календарю 26 апреля поминают мученицу Фомаиду.

Родилась будущая святая в христианской семье в Александрии. Дева, воспитанная в благочестии, любила читать Священное Писание.

В 15-летнем возрасте ее выдали замуж за рыболова. Молодые жили у родителей мужа, где Фомаиду любили за целомудрие, кротость и доброту.

Свекор, плененный красотой юной снохи, стал склонять ее к греху, когда сын ушел на рыбную ловлю. Напрасно дева уговаривала обезумевшего старика, напоминая ему о Страшном Суде.

Разъяренный твердостью снохи, он в безумии схватил меч и рассек деву надвое. А убийцу постигла кара Божья. Он ослеп и сам сознался в своем злодеянии. Произошло это в 476-м.

Именины

По церковному календарю 26 апреля именины отмечают Марфа, Марта, Георгий, Егор, Дмитрий и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников