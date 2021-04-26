Что нельзя делать в Великий понедельник 2021: приметы и традиции

Великий понедельник – первый день Страстной недели Великого поста, в 2021 году выпадает на 26 апреля

Все дни Страстной недели Великого поста перед Пасхой, посвященные последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Спасителя, называются Великими или Страстными.

Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в Великий понедельник, а также о приметах и традициях первого дня Страстной недели.

Великий понедельник

Главным содержанием церковной службы Великого понедельника являются два евангельских повествования – эти темы отражены в песнопениях первого дня Страстной недели.

В Великий понедельник в храмах вспоминают целомудренного Иосифа – прообраз страдающего Христа, проданного родными братьями за 20 сребреников в рабство в Египет. По Божественному промыслу, как Иосиф, освобожденный из темницы, господствует над Египтом, так и Спаситель, восставший из гроба, приемлет власть над всем миром.

Вспоминают в Великий понедельник и притчу о том, как Спаситель проклял бесплодное дерево смоковницы, которое сразу же засохло на глазах у Его спутников. Это событие – символ духовной смерти человека, живущего без веры, молитвы и добрых дел. Спаситель на примере смоковницы показал, что в его власти являть и свое правосудие.

В Великий понедельник вспоминают также последние беседы Спасителя со своими учениками и теми, кто приходил Его послушать.

В Великий понедельник также начинается Чин мироварения – миро варят три дня под постоянное чтение молитв из смеси благовонных смол, растительных масел и душистых трав.

Что нельзя делать?

В Великий понедельник нужно посещать храмы, молиться, каяться и соблюдать пост, а также делать добрые дела.

В Великий понедельник нельзя венчается и праздновать свадьбу. Также нельзя принимать участие во всевозможных торжествах и увеселительных мероприятиях. В последний понедельник перед Пасхой нельзя распивать спиртные напитки, курить, ругаться, завидовать и скандалить.

В Великий понедельник продолжается пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты.

В понедельник Страстной недели по церковному уставу положено сухоядение, то есть можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты. А вот чай, компот и кисель пить в этот день нельзя.

В Великий понедельник также нельзя ходить на кладбище и поминать умерших.

Традиции и приметы

По народным традициям в Великий понедельник белили печи и дома, чистили скотину, короче говоря, готовились к Пасхе, поэтому его называли еще и чистым.

Этой традиции следуют и сегодня. Многие делают в доме генеральную уборку, в том числе и мелкий ремонт.

В Великий понедельник по приметам все помыслы должны быть чисты – нельзя ругаться, сквернословить и завидовать, чтобы не привлечь несчастья на свой дом.

Знахарки по традиции в этот день собирают золу. Она помогала им лечить алкоголизм, сглаз, а также проводить многие магические воздействия.

Девушки в старину в этот день по традиции гадали, выглядывая в окно. Хорошей приметой считалось увидеть образ мужчины, после длительного всматривания вдаль – она сулила благополучие на протяжении трех следующих месяцев.

Старушка, появившаяся в окне, предвещала три месяца неудач, молодая женщина – трехмесячную жизнь без проблем и болезней, а несколько людей или семья – были знаком примирения и прощения старых обид.

Плохая примета увидеть собаку – люди готовились к тоске и грусти, а кошка сулила богатство и прибыль. Птица, подлетевшая к окну, предвещала приятные новости и знакомства. На смерть близких родственников по приметам указывал хромой или косой человек.

Чистое и солнечное небо с утра – хорошая примета, она указывала на то, что все браки в году будут счастливыми.

По традиции на заре умывались с серебряной или золотой посуды, чтобы сохранить молодость и достаток в доме.

Материал подготовлен на основе открытых источников