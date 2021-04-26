Великий вторник Страстной седмицы 2021: что нельзя делать, приметы

Великий вторник – второй день Страстной недели Великого поста, который в 2021 году выпадает на 27 апреля

Все дни Страстной недели или седмицы перед Пасхой посвящены последним дням земной жизни, крестной смерти и погребению Спасителя, поэтому называются Великими или Страстными.

Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в Великий вторник, а также о приметах второго дня Страстной седмицы.

Великий вторник

Великий вторник Страстной седмицы – один из самых главных дней богослужебного года и содержащих глубокий духовный смысл.

В Великий вторник в церквях вспоминают последнюю проповедь Спасителя в Иерусалимском храме, о притчах, рассказанных ученикам, а также о Своем втором пришествии и Страшном суде.

На утренней службе в Великий вторник Страстной седмицы в церквях поют тропарь "Се Жених Грядет" и совершают предпоследнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров.

Во время службы Часов - они проводятся в Великий вторник трижды в день, читается Евангелие – тексты посвящены последней проповеди Спасителя перед народом в Иерусалимском храме, где главное место занимает тема обличения фарисеев и книжников в лицемерии и корыстолюбии.

Христос, обличая фарисеев и книжников, говорил людям о губительности лицемерия и лжи правителей, считавших себя Богами. Фарисеи, чтобы искусить Иисуса, в Великий вторник задают ему провокационный вопрос, нужно ли иудеям платить кесарю подать или нет.

Попросив принести римскую монету с изображением кесаря, Иисус велел отдать кесарево кесарю, а Божье Богу, так как никто не в силах воздействовать на Божью власть.

Последняя проповедь Иисуса в Великий вторник Страстной седмицы переполнила чашу зависти к Спасителю и утвердила ненавидящих Иисуса в решении Его уничтожить.

В проповеди Великого вторника есть притча о десяти девах - именно к ней отсылает тропарь "Се Жених Грядет". Согласно сказанию, десять подруг невесты ждут жениха. Пять из них заранее приготовили к встрече масло для светильников, а у остальных оно заканчивается.

Девушки убегают, чтобы купить масло, но тем временем двери брачного чертога закрываются, и они туда попасть уже не могут.

Второе сказание Великого вторника Страстной седмицы повествует о правителе, который, уезжая, раздает по таланту серебра своим слугам. Слуги пускают серебро в ход и вернувшемуся хозяину возвращают его имущество с прибылью.

Один из слуг, закопав деньги в землю, возвращает хозяину только один талант, объясняя тем, что понимал, что правитель все у него отнимет. Хозяин, щедро одарив первых слуг, нерадивого жестоко наказывает.

Обе притчи касаются темы Второго Пришествия Христова и предупреждают христиан об огромной ответственности за каждый жизненный поступок.

Что нельзя делать

В Великий вторник Страстной седмицы продолжается пост, поэтому есть мясные и молочные продукты нельзя.

По церковному уставу, в Великий вторник положено сухоядение, то есть можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты. В этот день нельзя пить чай, компот и кисель.

В Великий вторник православные посещают церковные службы, молятся и каются. Делать любые работы по хозяйству в Великий вторник можно – в частности, навести порядок в шкафах и на полках.

В Великий вторник нельзя венчается и праздновать свадьбу. Также нельзя принимать участие во всевозможных торжествах и увеселительных мероприятиях. В последний вторник перед Пасхой нельзя распивать спиртные напитки, курить, ругаться, завидовать и скандалить.

Приметы на Великий вторник

Нельзя в этот день льстить и врать кому-либо. По приметам, неправда, особенно сказанная для какой-то выгоды, может навлечь беду на всю семью.

Стирать в Великий вторник можно, но по особым правилам – по приметам, нельзя смешивать вещи мужа и жены, иначе начнется разлад между супругами.

Определенные приметы есть и на погодные условия. Дождь на Великий вторник – хорошая примета, грибов в этом году будет много, а солнечная погода - к богатому урожаю.

Материал подготовлен на основе открытых источников