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Церковь святой Троицы в окрестностях Гергети

Какой сегодня церковный праздник: 27 апреля 2021

© photo: Sputnik / Oleg Lastochkin
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По православному церковному календарю 27 апреля 2021 отмечают день памяти тысячи персидских мучеников, мученика Ардалиона и святителя Мартина

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

По православному церковному календарю 27 апреля 2021 года отмечают Великий или Страстной вторник – второй день последней недели Великого Поста, посвященный святым и спасительным страстям Господа нашего Иисуса Христа.

Тысяча персидских мучеников

По церковному календарю 27 апреля поминают тысячу персидских мучеников, пострадавших за веру во времена правления царя Сапора II в IV веке.

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alex Shlamov
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Начались гонения из-за того, что царь, испугавшись возможных связей персов-христиан с Восточной Римской империей, ввел тяжелый налог для верующих. Когда некоторые из них отказались платить его, царь, представив все как бунт, объявил гонения на всех христиан, назвав их врагами персидского царства и веры.

Во время гонений схватили епископа Симеона, священников Авделая и Анания, и примерно тысячу других христиан. Некоторые из них предпочли отречься от веры, чтобы спасти свою жизнь.

По дороге в темницу Симеон, встретив одного из отступников, бывшего наставника царя – Усфазана, отвернулся от него, не ответив на поклон. Усфазан опечалившись, раскаялся и попросил перед казнью Сапора, тщетно убеждавшего своего учителя вновь отречься, объявить, что он умирает как христианин.

Весть о кончине мученика святитель Симеон встретил со слезами. Казни в ту далекую пору шли всю пасхальную неделю – пострадало более тысячи христиан. Последним подошел к палачу епископ Симеон и с молитвой положил голову на плаху.

Ардалион

По церковному календарю 27 апреля поминают мученика Ардалиона, пострадавшего за веру Христову при императоре Максимиане (305-311).

Вербное воскресенье в столице Грузии в условиях карантина. Свечи и верба
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Ардалион – талантливый мимический актер "из лицедеев", играл однажды в цирке роль христианина. По замыслу автора, актер сначала должен был отказаться от принесения жертвы идолам, а затем отречься от Христа.

По ходу действия Ардалиона подвесили на дереве и стали пытать железными крючьями. Он так естественно изображал страдания, что зрители в восторге громко выражали похвалы его искусству.

Вдруг Святой, велев всем замолчать, объявил, что он действительно христианин и от Господа не отречется. Правитель города пытался представить, что Ардалион продолжает играть роль, а в действительности в конце представления отречется от Христа и принесет жертву языческим богам.

Но актер продолжал исповедовать свою веру во Христа, за что был брошен на раскаленную сковороду и удостоился мученического венца.

Мартин Исповедник

По церковному календарю 27 апреля поминают святителя Мартина Исповедника – папу Римского, жившего в VII веке.

Родился будущий святой в Тоскане и получив со временем хорошее образование, принял сан. Церковь в те времена еще не знала разделений на Восточную и Западную.

Православный храм Светицховели в городе Мцхета
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На римский престол его избрали в 649 году, когда мир в Церкви нарушился ересью монофелитов, сторонником которых были император Констанс и Павел II – патриарх Константинопольский.

Папа Мартин, созвав Поместный Собор, осудил монофелитскую ересь. Император разгневался и приказал доставить папу на суд в Константинополь.

Разгневанный император приказал доставить Мартина в Константинополь для суда, куда больного старца принесли на носилках. Пока шел допрос, святителя, ослабевшего от болезни, поддерживали воины. Когда ему объявили смертный приговор, многие не скрывали слез.

По просьбе умирающего патриарха Константинопольского, смертный приговор заменили ссылкой в Херсонес Таврический, где святитель и скончался. А через 25 лет на Шестом Вселенском Соборе осудили ересь монофелитов.

Именины

По церковному календарю 27 апреля именины отмечают Антон, Александр, Азат, Валентин, Иван, Мартин, Остап, Христофор и Ян.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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Календарь религиозных праздников (711)

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