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Пасхальные яйца

Как выбрать и сколько варить яйца на Пасху 2021? Признаки хороших яиц

© CC0 / Pixabay / Bairyna
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210427/251585798/Kak-vybrat-i-skolko-varit-yaytsa-na-Paskhu-2021-Priznaki-khoroshikh-yaits.html

Приближается Пасха - самый главный и важный христианской праздник – в 2021-м Светлое Воскресение Христово православные отметят 2 мая

Символами праздника Пасхи являются крашенное яйцо, кулич и творожная паска, которые известны каждому человеку с детства. Sputnik Грузия рассказывает, как выбрать и сколько варить яйца на Пасху 2021-м, чтобы они получились красивые и не полопались.

Как выбрать яйца на Пасху?

Есть несколько признаков, по ним знающие хозяйки выбирают хорошие яйца, из которых получаются красивые крашенки. В первую очередь, яйца нужно выбрать матовые — если скорлупа лоснится, как смазанная маслом, значит оно несвежее.

Запах - признак испорченного яйца. У свежих, хороших яиц запаха нет, и если при выборе вы учуяли какой-то запах, значит оно не первой свежести. Есть еще один признак, как проверить хорошее яйцо или стухшее. Опустите яйца в холодную воду, свежие яйца всегда опускаются на дно, а испорченные — всплывают.

При выборе яиц на Пасху в магазине необходимо обратить внимание на их внешний вид, маркировку и дату сортировки. Естественно, лучше выбрать яйца в фирменной упаковке проверенного бренда со штампом завода.

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© video: Sputnik . Stringer
Как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху

На крупных рынках ежедневно проводят проверки санэпидемстанций, поэтому при выборе яиц у продавца на рынке нужно посмотреть заключение лабораторного анализа.

Отсутствие микротрещин – признак хороших яиц. Поэтому просвечивайте яйца на свету и выбирайте те, в которых нет изъянов. Специалисты утверждают, что сальмонелла попадает в яйца со скорлупы, и чем больше в нем трещин и изъянов, тем больше вероятность, что оно заражено опасным паразитом.

Сколько варить яйца?

Перед тем как варить яйца, достаньте их из холодильника и нагрейте при комнатной температуре, чтобы, попав в холодную воду, они не потрескались.

Пасхальный стол
© Flickr / Tatters
Пасхальный стол

Если микротрещины вы заметили уже после покупки, чтобы яйцо не вытекло при варке, смажьте их лимонным соком, а в холодный отвар перед варкой добавьте чайную ложку соли. Если сомневаетесь в качестве яиц, помойте продукт прямо перед приготовлением в растворе соды — так вы уничтожите сальмонеллу. Яйца нужно мыть непосредственно перед готовкой, в противном случае они стухнут.

Яйца лучше класть в холодный, предварительно подготовленный отвар. Довести жидкость до кипения и варить 10-15 минут.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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