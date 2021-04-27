Великая или Страстная среда 2021: что нельзя делать, пост, традиции

Великая Среда – третий день Страстной недели Великого поста, в текущем году выпадает на 28 апреля

Все дни Страстной недели Великого поста перед Пасхой, посвященные последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Спасителя, называются Великими или Страстными.

Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в Великую среду, а также о традициях третьего дня Страстной недели.

Великая среда

В Великую среду православная церковь вспоминает евангельские истории, произошедшие столетия назад - предательство Иуды Искариота, продавшего Христа за 30 сребреников, и грешницу, помазавшую Иисуса миром.

В Страстную среду - на четвертый день после торжественного входа в Иерусалим, Спаситель напомнил апостолам о том, что Он скоро будет предан на распятие.

Именно в Страстную среду первосвященники, книжники и старейшины народа, собравшиеся у первосвященника Каиафы, решили погубить Спасителя. Иуда Искариот - один из двенадцати учеников Христа, пришел к первосвященникам и сговорился с ними предать Своего учителя за 30 сребреников.

Святая церковь поставила Страстную среду наравне с Великой пятницей - днем крестной смерти Иисуса, постным днем на протяжении всего года, поскольку ужас и скорбь по отношению к содеянному преступлению были так велики.

Евангельскую историю о грешнице, помазавшей Спасителя миром, евангелисты рассказывают по-разному.

Матфей и Марк пишут, что некая женщина, придя в дом, где был Иисус, возлила миро на его голову. А в Евангелии от Луки говорится, что некая грешница, узнав, что Учитель находится в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, сидя в ногах лежащего на вечере Спасителя, плача, начала обливать ноги Его слезами, целовать их, отирать волосами и мазать миром.

Фарисей, увидев это, подумал, что если бы Христос был пророк, то знал бы, что женщина, прикасавшаяся к Нему, грешница. В ответ Иисус рассказывает притчу о двух должниках, которая на примере показывает, как необходимо прощать человеку его прегрешение. Сам Господь не только отпускает грехи женщине, но и объясняет раздосадованным ученикам, что она подготовила таким образом Его тело к погребению.

Эти темы являются главным содержанием церковной службы Страстной среды.

Церковные традиции

В Страстную среду перед Пасхой, на утренней службе, в последний раз в течение Великого поста проводится литургия Преждеосвященных Даров и читается с тремя земными поклонами молитва преподобного Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего". До праздника Троицы, который в 2021-м отмечают 20 июня, земные поклоны, кроме как перед Плащаницей, не совершают.

В богослужебных текстах Страстной среды сребролюбию Иуды, продающего учителя первосвященникам, противопоставляется бескорыстие женщины-грешницы, помазавшей Господа драгоценным миро.

На вечерней службе в Великую среду, по традиции, совершается таинство Исповеди. Для прихожан, как отмечают священнослужители, вечер Страстной среды - особая возможность более подробно исповедоваться, чем в обычные дни.

Поэтому в Страстную среду стараются исповедоваться все прихожане.

Что нельзя делать?

В Страстную среду нельзя венчается и праздновать свадьбу. Также нельзя принимать участие во всевозможных торжествах и увеселительных мероприятиях. В последнюю среду перед Пасхой нельзя распивать спиртные напитки, курить, ругаться, завидовать и скандалить.

В Великую среду нельзя ходить на кладбище и поминать умерших – в этот день прихожане посещают храмы, молятся, каются и делают добрые дела. В Великую среду, по традиции, делают любые работы по дому, но шить, вышивать и вязать нельзя. В Великую среду нельзя использовать режущие и колющие предметы.

По традиции, в Великую среду, готовят краски для росписи пасхальных яиц, а также ставят опару для куличей, но дегустировать пасхальные кушанья во время готовки нельзя - это грозит болезнями и несчастьями.

В Страстную среду продолжается пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты.

По церковному уставу, в Великую среду положено сухоядение - можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, но нельзя пить чай, компот и кисель.

Материал подготовлен на основе открытых источников