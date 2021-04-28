Красим яйца на Пасху 2021: луковая шелуха, свекла, народные рецепты

Пасха – самый главный церковный праздник в году, а незаменимый символ торжества – пасхальные крашеные яйца, как елка на Новый год

Яйцо с древних времен символизируют обновление жизни, а красный цвет – символизирует кровь, пролитую Иисусом на кресте.

Хозяйки на Пасху по традиции красят яйца, а как именно и чем – каждая из них выбирает сама. В преддверии праздника многие хозяйки активно интересуются рецептами покраски пасхальных яиц.

В магазинах можно в настоящее время приобрести различные химические красители и термопленки, которые помогают просто и быстро окрасить яйца. Но хозяйки все чаще выбирают те рецепты, которые отличаются экологичностью, поэтому используют натуральные материалы.

Sputnik Грузия рассказывает, как красить яйца можно с помощью луковой шелухи, свеклы и других народных рецептов.

Красим яйца луковой шелухой

Самый доступный и естественный способ — рецепт покраски яиц в луковой шелухе. Материалом служит луковая шелуха, которая есть в каждом доме, ибо лук мы используем для приготовления блюд почти каждый день. С помощью отвара из луковой шелухи можно получить яйца разных оттенков – от желтого до красно-коричневого, все зависит от вида лука и длительности окрашивания.

Луковую шелуху соберите в широкую кастрюлю, залейте водой, чтобы кастрюля была неполная, и поставьте вариться на медленном огне. Чем больше будет луковой шелухи, тем интенсивнее получится цвет. Доведите до кипения и кипятите минут 40-45 на небольшом огне. До того как опустить в полученную краску яйца, ее нужно охладить до комнатной температуры.

Яйца комнатной температуры вымойте и опустите аккуратно в кастрюлю с луковой шелухой, доведите до кипения и варите минут 12-15 в зависимости от того, насколько насыщенный цвет вы хотите получить.

Затем выньте яйца и опустите в миску с холодной водой. После остывания протрите небольшим количеством растительного масла.

Красим яйца свеклой

Для покраски яиц на Пасху свеклой вам понадобится 2 свеклы среднего размера, 1 литр воды и 3 столовые ложки 9% уксуса. Свеклу промойте и пропустите через мясорубку. Мякоть свеклы залейте кипяченой водой и варите 20–30 минут. Отвар процедите, добавьте в него уксус, залейте вареные яйца и оставьте на полчаса. Для получения более интенсивного цвета яйца можно оставить в отваре на ночь, но будьте готовы, что может окраситься и яичный белок.

Яйца можно покрасить просто свекольным соком. Отваренные вкрутую яйца положите в мисочку со свежевыжатым соком свеклы. Чем дольше они побудут в соке, тем лучше окрасятся.

Красим яйца корешками эндро

На Пасху вся Грузия красит яйца корешками марены (эндро — по-грузински) – яйца, выкрашенные в этом отваре, получаются насыщенного вишневого цвета. Некоторые хозяйки добавляют в отвар луковую шелуху, получая различные оттенки – от золотистого до темно-коричневого.

Чтобы покрасить яйца при помощи эндро, нужно растолочь корни, засыпать их в воду, поставить на огонь и довести до кипения. Так вы получите темно-красный цвет. До того, как опустить в полученную краску яйца, ее нужно охладить до комнатной температуры. Дальше красим яйца по рецепту с луковой шелухой.

Красим яйца народными рецептами

Покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет можно из отвара на сушеном шпинате, петрушке, крапиве, плюще, чернике, молодых березовых листьев или полыни. Отвар можно приготовить по следующему рецепту: 3 столовые ложки трав на 1 литр воды. Способ приготовления аналогичный рецепту приготовления с луковой шелухой.

Окрасить яйца в красновато-малиновый оттенок можно, прокипятив их в отваре на коре вишни или ветках вишни. Веточки вишни отварите и оставьте отвар на ночь. Утром процедите отвар и варите в нем яйца.

В отваре на ягодах бузины, листьев краснокочанной капусты яйца окрашивают в голубые и фиолетовые цвета. Отвар оставьте на ночь. Утром процедите отвар и варите в нем яйца.

В желтый цвет окрасить яйца на Пасху можно отваром куркумы – три ложки порошка куркумы и тертую морковь залейте кипятком и варите 30 минут. Затем отвар процедите и залейте яйца.

Полезные советы

Опытные кулинары рекомендуют за час до окрашивания достать яйца из холодильника, чтобы они приняли комнатную температуру, чтобы не лопнули при варке. Кроме того, чтобы краска легла ровнее, яйца необходимо тщательно вымыть.

Чтобы яйца во время варки не лопнули, всыпьте в воду 1–2 столовые ложки соли.

Если яйца варить больше 15 минут, они станут невкусные.

Для того, чтобы яйца легко очищались от скорлупы, после варки их нужно опустить в холодную воду. А блестящий внешний вид крашеные яйца приобретут, если после покраски вытереть их насухо и натереть растительным маслом.

Материал подготовлен на основе открытых источников