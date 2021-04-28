Когда красят яйца и пекут куличи на Пасху 2021: история, традиции

Православные готовятся встретить Пасху или Светлое Воскресение Христово 2 мая 2021 года – в преддверии праздника верующие обычно занимаются уборкой, красят яйца, готовят творожные пасхи и пекут куличи.

Sputnik Грузия рассказывает, почему и когда красят яйца и пекут куличи на Пасху.

Когда красят яйца и пекут куличи

Верующие во многих странах красят яйца и пекут куличи в Великий или Чистый четверг, который знаменует собой начало подготовки к Пасхе или Светлому Воскресению Христову. У каждой семьи есть свой рецепт и своя традиция красить яйца на Пасху, и для создания особого пасхального символа все прилагают максимум усилий.

В Чистый четверг, символизирующий очищение души и тела, верующие с утра делают уборку, доделывают все дела, чтобы подготовить дом к празднику. Затем начинают красить яйца и печь куличи.

В некоторых странах пасхальные яйца красят и расписывают в Великую субботу перед Пасхой.

В Грузии по традиции яйца красят в пятницу, до захода солнца, а пасхи и куличи пекут в четверг и субботу. В Грузии яйца красят корнями лекарственного растения марены красильной (Rubia tinctorum), которые в простонародье называют "эндро".

Почему красят яйца и пекут куличи

Яйцо – символ жизни, возрождения, а традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. О том, как возникла традиция красить яйца на Пасху, существует несколько легенд. Одна из них повествует о чуде, которое произошло, когда Мария Магдалина, после распятия Христа, отправилась с проповедью к римскому императору и в качестве подарка преподнесла ему яйцо со словами: "Христос Воскресе!"

Император-язычник, естественно, не поверив ей, сказал, что скорее яйцо покраснеет, чем он поверит в воскресение Христа. И в этот момент яйцо, на глазах у изумленного императора, покраснело. Красный цвет – символизирует кровь, пролитую Иисусом на кресте. Так появилась традиция красить на Пасху яйца в красный цвет, а позже и в другие цвета.

По другой легенде – Дева Мария положила начало традиции красить яйца. Богородица раскрашивала яйца, чтобы развлечь младенца Иисуса, ведь после 40-дневного поста именно пасхальное освященное яйцо должно быть первой едой.

Традиция красить яйца на Пасху связана и с дохристианским празднованием весны. В традициях многих народов, в том числе египтян, греков, персов и римлян, яйцо было символом рождения и возрождения.

Одним из древнейших символов Воскресения Христа является кулич. Кулич подобен артосу, что в переводе с греческого означает хлеб в храме – его освящают перед окончанием пасхальной Литургии, и в течение всей Пасхальной недели он занимает самое видное место в храме, рядом с иконой Воскресения Господня.

По древнему преданию, Спаситель после своего воскресения приходил к апостолам во время их трапез. Поэтому место по середине оставалось незанятым, а в центре стола лежал предназначенный ему хлеб. Со временем появилась традиция в праздник оставлять хлеб в храме.

Материал подготовлен на основе открытых источников