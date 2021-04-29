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Верующая ставит свечу у иконы в кафедральном соборе Светицховели

Какой сегодня церковный праздник: 29 апреля 2021

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (711)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210429/245076566/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-29-aprelya-2021.html

По православному церковному календарю 29 апреля 2021 года отмечают Страстной или Чистый четверг – четвертый день последней недели Великого Поста, посвященный cвятым и cпасительным cтрастям Господа нашего Иисуса Христа

По православному церковному календарю 29 апреля 2020 отмечают день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии, а также Святого Леонида и других мучеников. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Агапия, Ирина и Хиония

По церковному календарю 29 апреля поминают мучениц Агапию, Ирину и Хионию – родных сестер, живших в конце III века недалеко от итальянского города Аквилеи.

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Осиротев рано, сестры вели благочестивую христианскую жизнь и решили посвятить себя Богу.

Император Диоклетиан начал гонения на христиан во время посещения Аквилеи, и вскоре местные тюрьмы переполнились.

Сестры были среди арестованных. Когда юных дев привели на суд к Диоклетиану, увидев их красоту, он, пожалев их, пообещал им найти знатных женихов из своей свиты. Но Агапия, Ирина и Хиония заявили, что готовы пострадать за Господа и приняли мученическую смерть.

Святые мученики

По церковному календарю 29 апреля поминают Святого Леонида и мучениц Хариессу, Нику, Галину, Калису (Калиду), Нунехию, Василиссу и Феодору, пострадавших за веру в Коринфе при императоре Деции примерно в 258 году.

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Родился Леонид на Пелопоннесе. Будущий Святой служил начальником женского духовного хора. Во время гонений Деция, когда другие христиане скрывались и пытались избежать обысков, хор продолжал исполнять гимны и благодарственные молебны.

Они единственные открыто исповедовали христианскую веру и за несколько дней до Пасхи были арестованы в городе Трезене и доставлены в Коринф к правителю Венусту.

Сначала правитель, обещая богатство и славу, тщетно уговаривал задержанных принести жертву богам. Хитрость и пытки также не принесли результата. Поэтому было решено утопить Леонида и его учениц.

Их бросили в море, но они шли по воде, как по суше, и пели духовные гимны. Мучители, догнав их на корабле, повесили на шеи камни и утопили.

Именины

По церковному календарю 29 апреля именины отмечают Василиса, Ирина, Галина, Ника, Леонид, Михаил, Павел и Тимофей.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (711)

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