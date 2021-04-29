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Как сделать и украсить кулич на Пасху 2021 своими руками

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210429/251597756/Kak-sdelat-i-ukrasit-kulich-na-Paskhu-2021-svoimi-rukami.html

Каждая хозяйка пытается сделать пышный, ароматный и очень вкусный кулич, который станет истинным украшением пасхального стола

В Великий Чистый четверг перед Пасхой хозяйки пекут куличи – один из главных символов праздника Светлого Воскресения Христова.

Сделать и украсить кулич на Пасху своими руками – очень важное и ответственное дело, которое не терпит халатности и спешки, ибо каждой хозяйке хочется сделать шедевр.

Sputnik Грузия рассказывает, как сделать и украсить кулич на Пасху своими руками.

Как сделать кулич своими руками

Куличи пекут из дрожжевого теста с добавлением яиц, сливочного масла и сахара. Творожные пасхи делают сырыми и вареными. Разница между ними в том, что получившуюся творожную массу либо проваривают, либо нет.

Бабушкин рецепт

Для приготовления сдобного и вкусного пасхального кулича понадобиться: шесть яиц, 700 г муки, четыре желтка, 160 мл молока, 15 г разрыхлителя, 160 г сахара, 200 г сливочного масла, 200 г изюма, две чайные ложки соли, цедра одного лимона, 1/4 ч. л. мускатного ореха и 1/2 ч. л. кардамона.

Саломе Зурабишвили на пасхальной службе в храме
© Sputnik / STRINGER
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Способ приготовления: замесите 200 г муки, молоко и разрыхлитель, и оставьте тесто подниматься при комнатной температуре на 45 минут. Затем смешайте 500 г муки, соль, сахар и цедру лимона. Добавьте постепенно туда яйца комнатной температуры, а затем заранее подготовленные дрожжи. Перемешивайте две минуты, чтобы образовался глютен и тесто стало клейким. Затем добавьте размягченное масло, мускатный орех, изюм и кардамон, и поместите тесто в теплое место на 30 минут. Поднявшееся тесто распределите по формам так, чтобы заполнить их на одну треть. Оставьте тесто подниматься на два часа, а потом отправьте в разогретую до 180 градусов печь на 40 минут. По желанию посыпьте сахарной пудрой и грецкими орехами.

Сделать кулич своими руками можно воспользовавшись видеосоветом: 

Творожная пасха

Для приготовления творожной пасхи понадобится: 500 г творога, 150 г сметаны, 180 г сливочного масла, три столовые ложки меда, 50 г сахара, 100 г фисташек, 1/4 чашки обжаренных грецких орехов, 1/4 чашки изюма, 10 сушеных абрикосов, цедра 1/2 лимона, цедра 1/2 апельсина, цедра одного лайма, засахаренные лепестки роз, ваниль и соль по вкусу.

Способ приготовления: масло, мед и сахар взбейте миксером до получения однородной массы. Далее добавьте творог и сметану и взбейте все до однородной массы. Добавьте грецкие орехи, нарезанные сушеные абрикосы, изюм, цедру лимона и апельсина, ваниль и хорошо перемешайте. Сито поместите в миску, покройте марлей ее дно и залейте туда полученную массу, и потом накройте массу в миске сверху марлей. Сверху придавите чем-то тяжелым, чтобы стекла лишняя жидкость и поместите на всю ночь в холодильник.

Полученную массу на второй день выложите на тарелку, снимите марлю и посыпьте сверху фисташками, цедрой апельсина и лайма, высушенными лепестками роз.

Творожную пасху можно сделать своими руками воспользовавшись видеосоветом: 

Как украсить кулич своими руками

Существует много вариантов украсить кулич своими руками – для этого используют глазурь, орехи, сухофрукты, цукаты, мастику и другое. Но украшая кулич своими руками, важно соблюдать следующие правила: черный цвет считается траурным, поэтому использовать его для декорирования куличей нельзя.

Украсить куличи можно символикой весны и Пасхи: надписи "ХВ", кролики, цветы, гнезда, яйца, бабочки, звездочки, листья, крестики и многое другое.

Идеи, как украсить кулич своими руками на Пасху, вы увидите наглядно в этом видео: 

Материал подготовлен на основе открытых источников

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