Великая Страстная пятница, день распятия Христа: что нельзя делать

Великая пятница посвящена последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Иисуса Христа. Это день распятия Христа, принявшего мученическую смерть для искупления грехов рода человеческого, поэтому в Великую Страстную пятницу Литургии ни в одной из христианских конфессий не служат.
Sputnik Грузия рассказывает о том, что нельзя делать в Великую Страстную пятницу, а также о приметах, связанных с днем распятия Христа.
Что нельзя делать
В Страстную пятницу, по церковному уставу, самый тяжелый пост за весь год - некоторые верующие проводят этот скорбный день на хлебе и воде, другие - полностью отказываются от пищи.
Работать в Великую пятницу нельзя – верующие должны посвятить себя молитве и духовному самосовершенствованию. Страстная пятница во многих странах объявлена официально выходным, в том числе и в Грузии.
В Страстную пятницу нельзя делать уборку, шить и прясть. Нельзя в день распятия Христа выполнять сельскохозяйственные работы - рубить, пилить или что-то резать, тем более вбивать железные предметы в землю.
Поэтому все дела нужно переделать в Чистый четверг, а в Великую пятницу пойти в церковь на службу и молиться.
Нельзя в день распятия Христа праздновать дни рождения, свадьбы или другие мероприятия, потому что веселиться и гулять в день вселенской скорби запрещено. По приметам, тот, кто будет смеяться в Страстную пятницу, проплачет весь год.
Яйца, по древней традиции, красили в один из дней Страстной седмицы. Этим ритуалом рекомендовано заниматься в Великий четверг, когда люди делают генеральную уборку и готовятся к Светлому Воскресению Христову.
Но в некоторых странах, в том числе и в Грузии, яйца, символизирующие кровь, пролитую Спасителем, по традиции красят в Великую пятницу до захода солнца.
В Великую пятницу нельзя напиваться и предаваться плотским утехам. По приметам, люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками, а дети, зачатые в Страстную пятницу, будут постоянно болеть.
По приметам, чтобы не потерять здоровье, в Страстную пятницу нельзя стричься, красить волосы и проводить любые другие косметические процедуры.
Нельзя в Великую пятницу плевать на землю – по приметам, кто плюнет на землю — от того на весь год отвернутся все Святые.
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