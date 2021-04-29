Великая Страстная пятница, день распятия Христа: что нельзя делать

Великая пятница, предшествующая празднику Пасхи, в 2021-м выпадает на 30 апреля – это самый скорбный день Страстной недели Великого поста

Великая пятница посвящена последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Иисуса Христа. Это день распятия Христа, принявшего мученическую смерть для искупления грехов рода человеческого, поэтому в Великую Страстную пятницу Литургии ни в одной из христианских конфессий не служат.

Sputnik Грузия рассказывает о том, что нельзя делать в Великую Страстную пятницу, а также о приметах, связанных с днем распятия Христа.

Что нельзя делать

В Страстную пятницу, по церковному уставу, самый тяжелый пост за весь год - некоторые верующие проводят этот скорбный день на хлебе и воде, другие - полностью отказываются от пищи.

Работать в Великую пятницу нельзя – верующие должны посвятить себя молитве и духовному самосовершенствованию. Страстная пятница во многих странах объявлена официально выходным, в том числе и в Грузии.

В Страстную пятницу нельзя делать уборку, шить и прясть. Нельзя в день распятия Христа выполнять сельскохозяйственные работы - рубить, пилить или что-то резать, тем более вбивать железные предметы в землю.

Поэтому все дела нужно переделать в Чистый четверг, а в Великую пятницу пойти в церковь на службу и молиться.

Нельзя в день распятия Христа праздновать дни рождения, свадьбы или другие мероприятия, потому что веселиться и гулять в день вселенской скорби запрещено. По приметам, тот, кто будет смеяться в Страстную пятницу, проплачет весь год.

Яйца, по древней традиции, красили в один из дней Страстной седмицы. Этим ритуалом рекомендовано заниматься в Великий четверг, когда люди делают генеральную уборку и готовятся к Светлому Воскресению Христову.

Но в некоторых странах, в том числе и в Грузии, яйца, символизирующие кровь, пролитую Спасителем, по традиции красят в Великую пятницу до захода солнца.

В Великую пятницу нельзя напиваться и предаваться плотским утехам. По приметам, люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками, а дети, зачатые в Страстную пятницу, будут постоянно болеть.

По приметам, чтобы не потерять здоровье, в Страстную пятницу нельзя стричься, красить волосы и проводить любые другие косметические процедуры.

Нельзя в Великую пятницу плевать на землю – по приметам, кто плюнет на землю — от того на весь год отвернутся все Святые.

Материал подготовлен на основе открытых источников