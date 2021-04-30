Какой сегодня церковный праздник: 30 апреля 2021

По православному церковному календарю 30 апреля 2021 года отмечают Страстную или Красную пятницу – день скорби и поминовения для всех верующих, поскольку в этот день был распят Иисус Христос, принявший мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов

По православному церковному календарю 30 апреля 2021 года отмечают день памяти cвятых Симеона, Авделая, Анания, Хусдазада, Фусика, Азата, Аскитреи, Акакия, Адриана, Агапита и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 30 апреля поминают священномученика Симеона, епископа Персидского, мучеников Авделая и Анания – пресвитеров, евнуха Хусдазада (Усфазана), Фусика, его дочь Аскитрею и других, пострадавших во время преследования христиан во время правления персидского царя Сапора II (310-381).

Сапор в 344 году издал указ, по которому христиане облагались тяжелым налогом. Когда некоторые из них отказались платить, царь стал жестоко преследовать их, обвиняя в бунте. Святителя Симеона привели на суд как мнимого врага персидского царства в железных оковах вместе с двумя пресвитерами – Авделаем и Ананией.

Когда ни убеждения, ни угрозы не поколебали мужество святителя, его отправили в темницу. По дороге cвятой Симеон увидел евнуха Усфазан, бывшего наставника Сапора, который встал и поклонился епископу. Но святитель, отвернувшись от него, укорил в том, что он, будучи христианином, поклонился солнцу из страха перед царем.

Евнух всем сердцем раскаялся и горько плакал. Сапор узнав о печали своего любимого воспитателя, спросил его, что случилось. Евнух, рассказав о своем отступничестве, заявил, что отныне будет поклоняться только Истинному Богу. Непреклонного старца казнили, а святитель узнав об этом возблагодарил со слезами Господа.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Собор Сиони в центре грузинской столицы

Когда святителя вторично вызвали к царю, он вновь отказался поклониться языческим богам. Разгневанный Сапор казнил на глазах у святителя всех христиан, находившихся в темнице. Когда очередь дошла до священника Анании, он затрепетал. Тогда Святой Фусик – один из вельмож царя, подбодрил его и тем самым выдал себя.

По приказу Сапора Святого Фусика замучили вместе с его дочерью Аскитреей. Святителя Симеона казнили последним. Источники указывают, что в то время казнили более тысячи мучеников.

Епископ Мелитинский

По церковному календарю 30 апреля поминают преподобного Акакия, епископа Мелитинского, жившего в IV веке в городе Мелитине на территории Великой Армении.

Родители будущего cвятого долго были бездетными и обещали младенца посвятить Богу. С юных лет Акакия отдали на служение церкви, где его воспитывал с любовью епископ Отрия и рукоположил во священника.

Акакий со временем сам стал учителем. Среди его воспитанников был преподобный Евфимий Великий – светоч церкви. Акакий, по всеобщему согласию, был возведен на епископский престол после кончины святителя Отрия и мудро управлял своей епархией.

За твердую веру, подвиги и смирение Господь наградил его даром чудотворения. Однажды, когда епископ служил литургию в новом храме, свод, прогнувшись из-за неправильно рассчитанного проекта, готов был упасть. Народ, испугавшись, устремился из храма, но святитель возгласом остановил бегущих: "Господь Защититель живота моего, кого устрашуся?"

Свод, как бы повиснув в воздухе, остановился и рухнул, не причинив никому вреда, лишь когда богослужение закончилось, и святитель вышел последним из храма. После этого церковь вновь отстроили.

Святитель Акакий мирно скончался примерно в 435 году.

Адриан

По церковному календарю 30 апреля поминают мученика Адриана, пострадавшего при императоре Декии (249-251).

Всех заключенных христиан, в том числе и Адриана, выпустили во время языческого праздника с тем, чтобы они принесли жертву идолам. Бросить благовонную смолу на жертвенник приказали и Адриану.

Но мученик, сбросив лежавшие приношения на жертвеннике, разбросал огонь и разрушил жертвенник. Язычники, набросившись на него, жестоко избили палками и железными прутьями, а затем бросили в раскаленную печь. Произошло это примерно в 251-м.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина

Папа Римский

По церковному календарю 30 апреля поминают святителя Агапита, папу Римского, ревностного поборника православия.

Святитель Агапит, заслуживший всеобщее уважение своей благочестивой жизнью, на папский престол был возведен в 535 году.

Папу Агапита Готфский король Теодорик Великий направил в Константинополь для переговоров о мире, который по дороге исцелил хромого и немого человека. Исцелил слепого нищего папа и в Константинополе.

В Константинополе папа Агапит принял участие в Поместном Соборе, где выступил против еретика Севера, учившего, что тело Господа было подвержено тлению, подобно человеческому. Скончался папа в 536 году в Константинополе.

Именины

По церковному календарю 30 апреля именины отмечают Александр, Адриан, Ефрем, Михаил, Макар, Семен, Федор и Фома.

Материал подготовлен на основе открытых источников