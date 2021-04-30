Постные дни в мае 2021: что можно есть по дням, календарь

Великий пост, который готовит христиан к Пасхе завершается 1 мая – Светлое Воскресение Христово в 2021-м православные празднуют 2 мая

Первый многодневный пост в году – самый строгий и продолжительный, по церковному календарю в 2021-м начался 15 марта.

Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в мае, что можно есть по дням, а также о календаре питания на этот месяц.

Постные дни в мае 2021

По церковному календарю, на 1 мая выпадает последняя суббота перед Пасхой. Великая суббота – единственная суббота в течение года, когда можно соблюдать строгий пост – это последний день перед Светлым Воскресением Христовым, когда Сам Господь был во Гробе.

В первую неделю мая – 3-9 мая 2021 года – постных дней нет. В этот период церковь празднует Светлую пасхальную седмицу.

Во вторую, третью и четвертую неделю мая верующие будут поститься только по средам и пятницам. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.

Постные дни в мае выпадают на 12, 14, 19, 21, 26 и 28 числа.

По строгости в православии есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.

Что можно есть по дням

В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В мае в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.

В постные дни в мае можно также есть рыбу и рыбные продукты.

© photo: Sputnik / Dmitriy Donskoy Жареная рыба по-грузински

Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет.

Материал подготовлен на основе открытых источников