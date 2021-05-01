Как зажигается благодатный огонь в Иерусалиме: схождение огня 2021

Схождение Благодатного огня – чудо, которое ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи – Светлое Воскресение Христово в 2021 году православные христиане празднуют 2 мая

Величайшего чуда с трепетом ждут как православные христиане, так и представители самых разных конфессий.

Обычно к Храму Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу стекаются со всего мира десятки тысяч паломников, чтобы умыться его благодатным огнем и получить Божье благословение, но в 2021-м из-за пандемии коронавируса в церемонии будут участвовать лишь несколько человек.

Понять, откуда берется Благодатный огонь, люди стараются уже на протяжении многих сотен лет - верующие уверены, что это настоящее чудо – дар Божий людям, а ученные пытаются объяснить данный феномен с научной точки зрения.

Sputnik Грузия рассказывает, как зажигается благодатный огонь в Иерусалиме и об истории схождения огня.

Благодатный огонь

О чуде схождения Благодатного огня на Гробе Господнем в Иерусалиме известно издревле, сошедший огонь обладает уникальным качеством – в первые минуты он не обжигает.

Апостол Петр был первым свидетелем схождения огня. Узнав о Воскресении Иисуса, он поспешил к гробнице и увидел там, где раньше лежало тело, удивительный свет. Две тысячи лет ежегодно этот свет нисходит Благодатным огнем на Гробе Господнем в Иерусалиме.

Храм Гроба Господня воздвигли император Константин и его мать царица Елена в IV веке. Первые письменные сообщения о схождении Благодатного огня перед Пасхой датируются именно IV веком.

Громадная кровля храма накрывает и Голгофу, и пещеру, в которую положили снятого с креста Спасителя, и сад, где Мария Магдалина первой из людей увидела Его воскресшего.

По многим свидетельствам, как древним, так и современным, появления Благодатного света могут наблюдаться в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в течение всего года, но наиболее известным и впечатляющим является схождение Благодатного огня в Великую субботу перед Пасхой.

Как зажигается Благодатный огонь

Крестный ход во главе с Иерусалимским Патриархом примерно в полдень выходит со двора Патриархии и направляется к часовне, возведенной над Гробом Господним, и, обойдя ее трижды, останавливается перед ее вратами.

Все огни в храме потушены. Обычно десятки тысяч людей: арабов, русских, греков, румын, англичан, немцев, евреев – паломников со всего мира – следят в напряженном молчании за Патриархом.

Патриарх раздевается и он входит внутрь в одном длинном хитоне после того, как полицейские его и сам Гроб Господень тщательно обыскивают, ища что-то, что может зажечь огонь.

На коленях перед Гробом он молит Бога о схождении Благодатного огня. Иногда этот процесс длится долго, но есть интересная особенность – Святой огонь сходит только по молитвам православного Патриарха.

Внезапно на мраморной плите гроба появляется как бы огненная роса в виде шариков голубоватого цвета. Патриарх прикасается к ним ваткой и она воспламеняется. Этим прохладным огнем Святейший зажигает лампаду и свечи, которые затем выносит в храм и передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. В это же мгновение десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воздухе под куполом храма.

Многотысячную толпу охватывает ликование. Люди кричат, поют, огонь передается от одного пучка свечей к другому и через минуту весь храм в огне.

Материал подготовлен на основе открытых источников