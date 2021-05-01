Лунный календарь стрижек: благоприятные дни и фазы Луны в мае 2021

Лунный календарь – один из древнейших на Земле – он основан на смене фаз Луны, которая влияет на все живое и помогает людям в планировании и организации жизни

Многие и сегодня выбирают дни, благоприятные для той или иной деятельности, на основе лунного календаря и фаз Луны.

Придерживаясь простых рекомендаций лунного календаря стрижек, можно увеличить эффект от правильного ухода за волосами и определить благоприятные дни для посещения салона красоты.

Sputnik Грузия для тех, кто планирует изменить радикально имидж по лунному календарю и фазам Луны, рассказывает, какие дни в мае 2021 года благоприятны для стрижки.

Благоприятные дни для стрижки

Роскошным украшением для любой женщины являются красивые, длинные и главное здоровые волосы. На качество и рост волос влияют фазы Луны и, придерживаясь рекомендаций лунного календаря стрижек в повседневной жизни, можно за ними правильно ухаживать и своевременно питать.

По лунному календарю стрижек самые благоприятные дни для стрижки волос в мае – 2, 18, 22, 24 и 25 число.

Для стрижки также благоприятны 12, 13-15, 19-21 и 26 мая.

Нейтральные дни по лунному календарю для стрижки – 1, 3, 4, 7-10, 27-30 мая.

От стрижки по лунному календарю лучше воздержаться 5, 6, 11, 16, 17, 23 и 31 мая.

По лунному календарю стрижка на растущую Луну в благоприятные дни укрепляет корни, улучшает их состояние и способствует росту волос.

На убывающую Луну стрижка в благоприятные дни по лунному календарю укрепит корни волос, но замедлит их рост.

Материал подготовлен на основе открытых источников