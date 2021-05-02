Какой сегодня церковный праздник: 2 мая 2021

По православному церковному календарю 2 мая 2021 православные отмечают один из самых главных церковных праздников - Светлое Христово Воскресение или Пасху

По православному церковному календарю 2 мая 2021 года отмечают день памяти мучеников Христофора, Феоны и Антонина, а также поминают преподобного Иоанна, святителя Георгия и блаженную Матрону.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Христофор, Феона и Антонин

По церковному календарю, 2 мая поминают мучеников Христофора, Феону и Антонина, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).

Воины-копьеносцы императора Диоклетиана - Христофор, Феона и Антонин - присутствовали при пытках великомученика Георгия (память 6 мая).

Увидев чудеса, совершаемые Божьей силой, веру и непоколебимое мужество Святого, воины уверовали в Спасителя. Сбросив золотые воинские пояса, они объявили себя перед императором христианами.

Воинов схватили и пытались сначала уговорами, а затем пытками, заставить отречься, но мужественно перенеся все страдания, они оставались непреклонными. По приказу Диоклетиана Святых Христофора, Феону и Антонина сожгли – произошло это в 303 году.

Иоанн Ветхопещерник

По церковному календарю, 2 мая поминают преподобного Иоанна Ветхопещерника, который подвизался в Лавре преподобного Харитона в VIII веке, которая находилась рядом с Вифлеемом, недалеко от Мертвого моря.

Ветхопещерником Иоанна назвали потому, что Лавра, где он подвизался, как старшая из палестинских обителей, называлась Ветхой.

В Лавре Иоанн поселился в молодые годы, когда, оставив мир, отправился в Иерусалим поклониться святым местам.

В обители он достиг высокого духовного совершенства и был рукоположен в сан пресвитера. Преподобный прославился подвижнической жизнью.

Епископ Антиохии

По церковному календарю 2 мая поминают святителя Георгия Исповедника, епископа Антиохии Писидийской, пострадавшего при императоре Льве Армянине (813-820).

Будущий святитель приняв постриг в молодые годы, прославился святостью жизни, за что и был поставлен епископом Антиохии Писидийской.

Во время гонения на святые иконы при иконоборце Льве Армянине, святитель прибыл в Константинополь и на Соборе епископов обличал иконоборческую ересь, убеждая императора отказаться от нее.

Святителя сослали в заточение примерно в 813-м, когда он отказался, по приказу императора, удалить иконы из храма.

Блаженная Матрона

По церковному календарю 2 мая поминают блаженную Матрону - одну из самых почитаемых Святых в России.

Родилась будущая Святая в бедной многодетной семье Никоновых в селе Себено Тульской губернии в 1881 году.

При крещении, когда девочку окунули в купель, по всей церкви пошел аромат, и священник сказал, что девочка, дарованная от Господа, будет праведницей.

С ранних лет девочке открывались не только человеческие грехи, но и по ее молитвам люди получали утешение в скорбях и исцеление от болезней.

Люди, желая отблагодарить Матрону за помощь, оставляли ее родителям продукты и подарки. Так слепая от рождения девочка вместо обузы стала в семье кормилицей.

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Когда Матрона переехала в 1925-м в Москву, люди шли бесконечным потоком к старице, за молитвенной помощью и духовным наставлением. Ее предсказания помогли многим людям избежать опасностей и гибели.

Блаженная старица мирно скончалась в 1952 году.

Именины

По церковному календарю, 2 мая именины отмечают Матрона, Антон, Виктор, Иван, Георгий, Никифор, Трифон и Христофор.

Материал подготовлен на основе открытых источников