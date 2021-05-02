Какой сегодня церковный праздник: 2 мая 2021

По православному церковному календарю 2 мая 2021 года отмечают день памяти мучеников Христофора, Феоны и Антонина, а также поминают преподобного Иоанна, святителя Георгия и блаженную Матрону.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Христофор, Феона и Антонин
По церковному календарю, 2 мая поминают мучеников Христофора, Феону и Антонина, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).
Воины-копьеносцы императора Диоклетиана - Христофор, Феона и Антонин - присутствовали при пытках великомученика Георгия (память 6 мая).
Увидев чудеса, совершаемые Божьей силой, веру и непоколебимое мужество Святого, воины уверовали в Спасителя. Сбросив золотые воинские пояса, они объявили себя перед императором христианами.
Воинов схватили и пытались сначала уговорами, а затем пытками, заставить отречься, но мужественно перенеся все страдания, они оставались непреклонными. По приказу Диоклетиана Святых Христофора, Феону и Антонина сожгли – произошло это в 303 году.
Иоанн Ветхопещерник
По церковному календарю, 2 мая поминают преподобного Иоанна Ветхопещерника, который подвизался в Лавре преподобного Харитона в VIII веке, которая находилась рядом с Вифлеемом, недалеко от Мертвого моря.
Ветхопещерником Иоанна назвали потому, что Лавра, где он подвизался, как старшая из палестинских обителей, называлась Ветхой.
В Лавре Иоанн поселился в молодые годы, когда, оставив мир, отправился в Иерусалим поклониться святым местам.
В обители он достиг высокого духовного совершенства и был рукоположен в сан пресвитера. Преподобный прославился подвижнической жизнью.
Епископ Антиохии
По церковному календарю 2 мая поминают святителя Георгия Исповедника, епископа Антиохии Писидийской, пострадавшего при императоре Льве Армянине (813-820).
Будущий святитель приняв постриг в молодые годы, прославился святостью жизни, за что и был поставлен епископом Антиохии Писидийской.
Во время гонения на святые иконы при иконоборце Льве Армянине, святитель прибыл в Константинополь и на Соборе епископов обличал иконоборческую ересь, убеждая императора отказаться от нее.
Святителя сослали в заточение примерно в 813-м, когда он отказался, по приказу императора, удалить иконы из храма.
Блаженная Матрона
По церковному календарю 2 мая поминают блаженную Матрону - одну из самых почитаемых Святых в России.
Родилась будущая Святая в бедной многодетной семье Никоновых в селе Себено Тульской губернии в 1881 году.
При крещении, когда девочку окунули в купель, по всей церкви пошел аромат, и священник сказал, что девочка, дарованная от Господа, будет праведницей.
С ранних лет девочке открывались не только человеческие грехи, но и по ее молитвам люди получали утешение в скорбях и исцеление от болезней.
Люди, желая отблагодарить Матрону за помощь, оставляли ее родителям продукты и подарки. Так слепая от рождения девочка вместо обузы стала в семье кормилицей.
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Когда Матрона переехала в 1925-м в Москву, люди шли бесконечным потоком к старице, за молитвенной помощью и духовным наставлением. Ее предсказания помогли многим людям избежать опасностей и гибели.
Блаженная старица мирно скончалась в 1952 году.
Именины
По церковному календарю, 2 мая именины отмечают Матрона, Антон, Виктор, Иван, Георгий, Никифор, Трифон и Христофор.
Материал подготовлен на основе открытых источников