Гороскоп на 3 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 3 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды подарят шанс заработать деньги, подняться по служебной лестнице, отправиться в путешествие, а кого ждут - неудачи и разочарования.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 3 мая, из которого вы узнаете, что готовят вам звезды и рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Благоприятной, по гороскопу, для Овнов будет первая половина 3 мая для заключения коммерческих сделок, крупных приобретений и в целом для решения важных вопросов. Однако этому знаку зодиака следует быть осмотрительным, чтобы не оказаться обманутым. Во второй половине дня звезды предостерегают от неприятностей - постарайтесь сгладить возникшие конфликты и не вступать в ссоры.

Телец

По гороскопу, на работе у Тельцов сегодня возможны недопонимания и небольшие конфликты, на которых заострять внимания не стоит. В то же время, этот знак зодиака сможет успешно обновить гардероб и сменить имидж. Конфликтов Тельцы смогут избежать, проявив 3 мая тактичность и терпение. В целом день хорош для путешествий, физических упражнений и пеших прогулок.

Близнецы

Для Близнецов 3 мая может быть достаточно сложным. Звезды рекомендуют этому знаку зодиака отнестись сегодня сдержаннее к любимому человеку, так как излишние эмоции могут привести к ссоре или разочарованию. Близнецам сегодня лучше отказаться от тщеславия и эгоизма и сконцентрироваться на положительных мыслях. Шопинг отвлечет от дурных мыслей, но постарайтесь не спустить все деньги, они не падают с неба.

Рак

Гороскоп советует Ракам подвести 3 мая итоги и освободиться по возможности от всего неприятного. Возможны ссоры с любимым человеком, хотя видимых причин для них нет. Конфликтов Рак сможет избежать, проявив сегодня тактичность и терпение. Гороскоп рекомендует знаку зодиака устроить себе приятную прогулку и насладиться теплой весенней погодой. Ракам больше времени следует проводить с родными - обсудить с детьми их проблемы и помочь решить их.

Лев

Гороскоп обещает Львам благополучный день для решения важных вопросов, выгодных коммерческих сделок и крупных приобретений. Но Львам следует быть осмотрительными, чтобы свойственная этому знаку зодиака щедрость, граничащая с транжирством, не стала причиной осложнений при торговых сделках. Гороскоп рекомендует Львам воздержаться 3 мая от активных физических нагрузок.

Дева

Девам гороскоп советуют воздержаться от неразумной траты денег, так как радость и удовлетворение такие покупки не принесут. Разочаруют несдержанность в общении, а также мысли или действия, направленные на повышение благосостояния. Гороскоп рекомендует Девам воздержаться сегодня от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий, а также не злоупотреблять спиртными напитками.

Весы

Весам гороскоп советует быть осторожными и предусмотрительными - по не зависящим от знака зодиака причинам они могут упустить выгодное предложение. В сердечных делах наоборот предвидится приятное событие - возможно, Весы смогут успешно решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Гороскоп рекомендует Весам быть осторожнее за рулем и во время занятий спортом - возможны травмы.

Скорпион

Сложный день ожидает Скорпионов 3 мая на работе, и чтобы достичь желаемого, им придется приложить максимум усилий. Некоторые сотрудники умышленно отвлекают представителей знака зодиака и ставят подножки, мешая достигнуть успеха. Скорпионам потребуется время, чтобы разобраться в себе и оценить свои силы. Гороскоп рекомендует знаку зодиака вычислить "недоброжелателей" до того, как начнет реализацию планов.

Стрелец

Стрельцов ожидает благоприятный день – они смогут раскрыть свой внутренний потенциал и проявить творческие способности во всех сферах деятельности, но должны помнить, что успех зависит от индивидуальных занятий и сосредоточенности. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака сегодня воздержаться от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Излишние эмоции могут привести к ссоре с любимым человеком.

Козерог

Звезды советуют Козерогу проявить 3 мая осторожность, так как финансовые потери могут повлечь за собой неверная оценка ситуации или ошибочные представления о партнере. Неожиданное осложнение ожидается сегодня и в сердечных делах, несдержанность в общении может привести к ссоре. В целом день обещает быть тяжелым.

Водолей

Богатый внутренний мир Водолеев потребует новых ощущений или нетрадиционного окружения. В то же время гороскоп предостерегает экстравагантных Водолеев, что чужое влияние 3 мая может иметь для них негативные последствия. Водолеев сегодня ожидают и небольшие семейные конфликты, но на настроение они особо не повлияют.

Рыбы

Рыбам гороскоп советует 3 мая воздержаться от активной деятельности - неприятные события последних дней дадут о себе знать, вероятно, ухудшится самочувствие. Поэтому Рыбам нужно отправиться на прогулку в приятной компании. Рыбам сегодня могут предложить интересное дело, связанное с путешествием и финансами, которое радикально изменит их жизнь.

Материал подготовлен на основе открытых источников