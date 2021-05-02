Пасха 2021: поздравления, яйца, куличи и другие традиции

В церквях в Светлое Христово Воскресение проводят самое торжественное богослужение в году и освящают крашеные яйца, куличи и творожные пасхи – главные символы праздника Пасхи, приготовленные к праздничному столу.

Традиции Пасхи

Крашеные яйца, пасхальный кулич и творожная пасха, по традиции, занимают самое почетное место на праздничном столе.

По древней традиции, освященное в церкви яйцо - первая еда, которую православные едят после Великого поста, предшествующего Пасхе.

Яйца - символ возрождения, сначала красили только в красный цвет, символизирующий кровь Христа, пролитую на кресте. В другие цвета яйца стали красить, в том числе пищевыми и природными красителями, позднее.

В Грузии, по традиции, яйца красят корнями марены красильной (Rubia tinctorum). Это лекарственное растение, которое в простонародье называют "эндро".

Традиция красить яйца на Светлое Христово Воскресение уходит корнями в глубокую древность. Первое пасхальное яичко, по преданию, преподнесла римскому императору Тиберию Мария Магдалина со словами: "Христос Воскресе!"

По традиции, в те далекие времена, приходить к правителю с пустыми руками нельзя было. Тиберий, не поверив словам Марии, заявил, что воскреснуть никто не может, как и белое яйцо не может стать красным. И лишь только последнее слово слетело с его губ, яйцо стало алого цвета.

Кулич, по традиции, олицетворяет то, как Христос вкушал хлеб с учениками, дабы они уверовали в его воскрешение. Творожную паску, символизирующую Гроб Господень, пекут в виде усеченной пирамиды, и сверху наносят буквы "ХВ".

Пасхальные традиции в Грузии

В Грузии Светлое Христово Воскресение, по-грузински – Ахдгома, отмечают с особой торжественностью.

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ слышат – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).

Пасху в Грузии, по традиции, празднуют в семейном кругу, хотя в праздник двери всех домов для гостей открыты. А сразу после Пасхи, в понедельник, по традиции, посещают могилы родных и близких. Однако в этом году жителям Грузии придется нарушить эту традицию, так как посещение кладбищ по всей стране, из-за опасности распространения коронавируса, будет строго запрещено со 2 по 4 мая

В Грузии, как и во всем православном мире, по традиции, празднуют всю следующую после Пасхи неделю - ее называют Светлая седмица. А Красная горка - воскресенье, следующее после Пасхи - самый благоприятный день в году, в частности для тех, кто хочет венчаться.

Грузинское застолье на Светлое Христово Воскресение славится красочностью и изобилием блюд - по традиции, на стол подают различные мясные и рыбные блюда, множество салатов и соусов, не говоря уже о хачапури, лобиани и другой выпечке.

Главное место на праздничном столе на Пасху занимают пасхальные яйца. По традиции, их раскладывают на блюдо с пророщенной пшеницей, которая считается символом новой жизни и воскресения.

Выращивают пшеницу, по традиции, дома, на плоских тарелках за две недели до Пасхи. В Грузии на Светлое Христово Воскресение пьют виноградное красное вино, которое символизирует кровь Христа.

Самобытные пасхальные традиции есть в разных районах Грузии. К примеру, в Восточной Грузии, в селе Шухути (регион Гурия) до сих пор играют старинную игру с мячом "лело", которая чем-то напоминает регби.

По традиции, мяч весом около 16 килограмм, завладевать которым разрешено любым способом, изготавливают сами жители. Перед началом игры жители делятся на две команды, и становятся по разным берегам местной реки. Побеждает та команда, игроки которой смогут перейти реку с мячом и оставить его на другом берегу.

Соревнования по стрельбе из лука проводят на родине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, в селе Сно (регион Мцхета-Мтианети), правда вместо мишеней используют крашенные яйца.

Широко и весело празднуют Светлое Христово Воскресение на востоке Грузии - в течение всей недели после Пасхи верующие устраивают гуляния с песнями и развлечениями, и ходят друг к другу в гости. Жареный на гриле барашек является украшением застолья.

После ночной службы в церкви на Пасху, прихожане на юге страны расходятся по домам, а утром женщины пекут особый хлеб в тандыре (печь), который является главным блюдом в Светлое Христово Воскресение.

На Пасху традиций много, но самой любимой, остается "чокаться яйцами", особенно для детей, устраивающих настоящие "битвы". Эта традиция распространена во многих странах мира.

Материал подготовлен на основе открытых источников