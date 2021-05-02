День памяти блаженной Матроны Московской 2021: чудеса и молитвы святой

День памяти Блаженной Матроны - одной из самых почитаемых и известных Святых в России, Русская православная церковь отмечает 2 мая

Господь даровал Матроне Московской милость помогать и утешать людей — Святая и после смерти помогает всем, кто с верой и искренней молитвой обращается к ней в любых скорбях и горестях.

Житие Святой

Будущая Святая родилась в бедной крестьянской семье в деревне Себино Тульской губернии. Родители — Димитрий и Наталия Никоновы, с трудом сводившие концы с концами, еще до рождения ребенка думали отдать его в приют, ибо считали, что прокормить четвертого ребенка не смогут.

Но судьба распорядилась иначе – Наталии приснилась неродившаяся дочь с человеческим лицом и с закрытыми глазами в виде белой птицы, севшей ей на правую руку.

© photo: Sputnik / Yuri Kaver Свято-Покровский женский монастырь. Верующие пришли поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в день ее памяти

Набожная женщина, приняв сон за знамение, передумала отдавать дитя в приют. Матрона родилась не просто слепой, у нее совсем не было глаз, но Господь даровал ей духовное зрение, а к семи-восьми годам у девочки открылся дар предсказания и исцеления больных.

Привозили к ней больных, в том числе и лежачих, из окрестных деревень, из других уездов и даже губерний, которые полностью исцелялись по молитвам девочки.

Люди, чтобы отблагодарить маленькую целительницу за помощь, оставляли продукты и подарки ее родителям. Так вместо обузы, она стала кормилицей семьи.

Девочка чувствовала всегда приближение опасности, а также предвидела стихийные и общественные бедствия. Близкие со временем стали замечать, что Матроне ведомы не только людские преступления и грехи, но и мысли.

У Матроны в 17 лет отказали ноги, и она до конца жизни – на протяжении 50 лет, не могла ходить. Свой недуг Блаженной переносила со смирением и никогда не роптала, видя в нем волю Божью.

Как стала Матрона Московской

Матрону покинуть родную деревню заставили домашние проблемы, голод и революция. Блаженная перебралась в Москву в 1925-м, где жила на полулегальном положении у друзей и знакомых без прописки.

Матрона за 30 лет скитаний в Москве пережила многое — светлые комнаты, холодные склады, темные подвалы, но Блаженная переносила все неудобства без жалоб и ропота.

© photo: Sputnik / Alexander Polyakov Мощехранительница Св. Матроны (1798 г.)

Блаженная любила Москву - Матрона называла столицу "святым городом". Предсказывая приближение долгой и кровопролитной войны, она в то же время утешала, что уезжать из Москвы не надо, так как "враг Москву не тронет".

Жизнь Матроны Московской из года в год состояла из двух основных дел: день был посвящен приему множества людей, а ночь – молитве. Она принимала всех, за исключением тех, кто явно ей желал зла.

К Блаженной старице люди шли бесконечным потоком - ее предсказания многим помогли избежать гибели и опасности. Матрона Московская, принимая людей - исцеляя и утешая, направляла их к Церкви и к Богу.

Матрона Московская никогда ни с кого не брала денег и принимала людей вплоть до своей кончины. Блаженная мирно скончалась в 1952-м, предсказав свою смерть за три дня.

После смерти Матроны Московской люди приходили за помощью на могилу Святой на Даниловском кладбище - они молились и получали исцеление и утешение.

Чудеса

По молитве Святой много чудес произошло как при жизни Матроны Московской, так и после ее кончины. Многие чудеса, которые занимают уже не одну сотню страниц, описаны и в житие Святой.

Многие приходили к Матроне Московской со своими болезнями и проблемами, и Блаженная помогала им, имея предстательство перед Богом.

Так, одному мужчине, который жил в четырех километрах от Себино и не мог ходить, Блаженная велела ползком прийти к ней, и он полз, а ушел от нее на своих ногах - исцеленный.

photo: Stavropol Metropolis of the Russian Orthodox Church Мощи Матроны Московской

История православной церкви знает много примеров врачевания священниками и праведниками нуждающихся в помощи молитвой. Матрона Московская была одной из них – Блаженная читала молитву над водой, которая чудесным образом помогала пившим ее или окропленным ею.

Одно из таких чудес произошло в 1946-м - о нем рассказала Зинаида Жданова, послушница провидицы, ухаживающая за Блаженной.

По рассказу, однажды в квартиру, где на тот момент жила Матрона Московская, привели женщину, занимавшую высокое положение. Она была в отчаянии — муж на фронте погиб, а единственный сын сошел с ума. Женщина пришла к Матроне, хотя и не верила в Бога, так как ее сыну не смогли помочь даже известные европейские врачи.

Старица, в присутствии несчастной матери, попросив воды, стала над ней громко читать молитву.

Провидица, подавав ей эту воду, велела немедля ехать в психиатрическую больницу и, договорившись с санитарами, чтобы они держали парня, который будет биться, постараться плеснуть сыну в глаза этой водой и обязательно попасть в рот.

Женщина, поехав в больницу, сделала все, как велела Матрона Московская, и парня вскоре выписали.

© photo: Sputnik / Yuri Kaver Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освящает церковь Покрова Божией Матери Свято-Покровского женского монастыря, где покоятся мощи святой блаженной Матроны Московской, в день ее памяти

Служение людям и чудеса, совершенные Матроной Московской, продолжается и после ее кончины – в Москву к мощам провидицы приезжают тысячи и тысячи верующих.

Матрона Московская, по молитвам к Господу, и сегодня совершает чудеса — исцеляет болезни, помогает сохранить семью и родить ребенка бездетным парам. В интернете опубликовано много писем, в которых люди благодарят Матронушку за дарованные чудеса.

Матрона Московская помогла в рождении дочери Вере из Волгограда, которая восемь лет тщетно лечилась от бесплодия. По молитвам к Святой Юрий Пластинин излечился чудесным образом от алкоголизма.

Матрона Московская не просто помогает людям - она укрепляет в вере в Господа.

В Покровском монастыре Москвы у чудотворной иконки Святой Матроны всегда много людей, в том числе беременных и молодых родителей с детьми. Все они приходят поблагодарить Святую за дарованные им чудеса.

О чем молятся Святой

В молитвах Матроне Московской просят о помощи в делах житейских, об исцелении, о встрече с суженым, о сохранении брака, о материнстве, об избавлении от наркотической зависимости и пьянства.

Блаженную также просят о помощи в учебе, работе, в решении материальных проблем, об избавлении от страданий. Только нужно, чтобы молитва была искренней, а просьба шла от чистого сердца.

Молитвы Матроне Московской

Молитва первая

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

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