Какой сегодня церковный праздник: 3 мая 2021

По православному церковному календарю, 3 мая 2021 года отмечают день памяти Святых Феодора, Анастасии, Григория и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Феодор Трихина

По церковному календарю, 3 мая поминают преподобного Феодора Трихина - время жизни Святого достоверно неизвестно, по некоторым источникам, он жил между IV и IX веками.

Родился будущий Святой в богатой константинопольской семье. Постриг он принял в юности, удалившись в пустынную обитель во Фракии. Преподобный строго постился и носил грубую, колючую власяницу, поэтому и был прозван Трихиною, то есть "Власяничным".

Так была названа и обитель, в которой он подвизался. Преподобный при жизни совершил много чудес и исцелений, а после смерти целебное миро, истекающее от его мощей, излечивало от многих болезней и изгоняло нечистых духов.

Анастасий Синаит

По церковному календарю, 3 мая поминают Анастасия Синаита I, Патриарха Антиохийского, названного Синаитом, потому что свой иноческий подвиг начал на Синайской горе.

Святитель вступил на патриарший престол в 562-м во время царствования императора Юстиниана (527–565), когда распространилась христологическая доктрина монофизитов, которую поддерживал и правитель.

Патриарх Антиохийский, выступив против ереси, рассылал по всем церквам послания и ежедневно разъяснял православное учение о двух естествах Господа в своем храме. Слова Патриарха с надеждой ждали все сомневавшиеся и колебавшиеся в вере.

Юстиниан, узнав об этом, разгневался и хотел святителя свергнуть с Антиохийского престола, но внезапно тяжело заболел. Перед смертью он принес покаяние Церкви.

Но император Иустин Младший (565–578), вступив на престол, возобновил преследование святителя Анастасия и сослал его в заточение в 572-м, где он провел более 20 лет. Вернувшись, Анастасий управлял церковью шесть лет и мирно скончался в 599-м.

Патриарх Антиохийский

По церковному календарю, 3 мая поминают святителя Григория, Патриарха Антиохийского (573 - 593).

Однажды Григорий, когда был еще игуменом обители Фаран, расположенной недалеко от Синайской горы, посетил одного пустынника-старца, который, встретив его с особым почетом, умыл ему ноги.

На вопрос, почему он оказывает гостю такое почтение, пустынник ответил, что по Божьему откровению он видит перед собой будущего Патриарха.

Святой Григорий был возведен на Антиохийский патриарший престол против собственного желания после изгнания Патриарха Анастасия Синаита. Покоряясь Божьей воле, Григорий до самой смерти нес бремя патриаршего служения с честью.

Именины

По церковному календарю, 3 мая именины отмечают Феодора, Александр, Анастасий, Григорий, Гавриил, Николай, Феодосий и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников