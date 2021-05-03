Гороскоп на 4 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 4 мая, рассказывает, кого из знаков зодиака ждет головокружительная личная жизнь, кого – воплощение давних идей в реальность, а кому лучше воздержаться от необдуманных поступков

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 4 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овны 4 мая будут относиться к делам очень кропотливо, чем будут раздражать окружающих, путающих скрупулезность этого знака зодиака с медлительностью. По гороскопу, настало время Овнам признать, что они не в силах контролировать все и вся и с этим ничего не поделать. Любимый человек захочет сегодня подвести итоги ваших отношений, сделать выводы и подумать о дальнейших перспективах.

Телец

Для Тельцов 4 мая подходит для возобновления старого общения. Благодаря любимому человеку сегодня знаку зодиака с легкостью и удовольствием дается то, что не получалось еще месяц назад. Гороскоп не советует Тельцам сегодня покупать что-либо на расстоянии, например через интернет, ибо могут нарваться на плохого продавца или товар окажется не таким, как его показали.

Близнецы

Гороскоп сулит Близнецам удачу 4 мая и советует знаку зодиака воспользоваться этим и победить непобедимое или как минимум купить лотерейный билет. Тем не менее, Близнецов сегодня ждут трудности в работе с документами, особенно финансовыми. Представителям этого знака сегодня стоит проявить осторожность, чтобы не быть обманутым любимым человеком.

Рак

Раков 4 мая потянет на подвиги – знаку зодиака захочется побывать в ресторане или кафе, который хотели ранее посетить. Поэтому, гороскоп рекомендует представителям этого знака зодиака контролировать себя, чтобы не переживать впоследствии о сделанных поступках. Раки сегодня как никогда обласканы вниманием противоположного пола, но не стоит терять голову, особенно женатым, чтобы это обстоятельство не сорвало крышу с вашего семейного гнездышка.

Лев

Львам, чтобы получить желаемое и отличное самочувствие в придачу, гороскоп рекомендует слушать сегодня только себя. Гороскоп советуют Льву провести 4 мая в обычном режиме и не делать ничего для себя непривычного. На психологическое состояние этого знака зодиака может серьезно повлиять непонимание родных и близких, поэтому сегодня им нужно быть сдержанными, чтобы не сорваться на любимом человеке.

Дева

Девы почувствуют 4 мая прилив энергии и смогут разгрести гору дел, которые откладывали постоянно на потом. Сегодня представители знака зодиака поймут, что переживания, занимавшие их несколько недель, совершенно беспочвенны и усилия, которые они собирались потратить на решение своих проблем, будут не нужны. Гороскоп советуют Девам, которые позарятся на чужое, трижды подумать, прежде чем начать действовать.

Весы

Благоприятный день для самоанализа – Весы 4 мая пересмотрят свои взгляды на жизнь и жизненные устои. Представления о мироустройстве данного знака зодиака поставит с ног на голову одно из событий в личной жизни, и им придется или с этим смириться, или что-то срочно менять. Кстати, звезды не советуют Весам надеяться на чью-то помощь, так как ее не получат.

Скорпион

Скорпионы 4 мая окутаны романтикой и целый день будут как в розовом тумане. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака воздержаться сегодня от непродуманных поступков. Уделите больше внимания любимому человеку – ему есть что рассказать вам, но думая, что, может, вам его история не интересна, передумает делиться новостью.

Стрелец

Стрельцам, чтобы в очередной раз понять очевидное сегодня стоит понаблюдать за детьми своими или играющими во дворе. Гороскоп не рекомендует данному знаку зодиака просить 4 мая что-либо, так как все двери будут наглухо заперты, несмотря на их настойчивость. Звезды советуют Стрельцам проникнуться важностью момента, когда любимый человек будет доказывать вам важность того или иного действия, которое он намерен предпринять.

Козерог

Гороскоп рекомендует Козерогам провести 4 мая кулинарные эксперименты, которые по достоинству оценят ваши близкие. В то же время, звезды советуют данному знаку зодиака воздержаться сегодня от активных физических нагрузок, коллективных мероприятий, а также не увлекаться мясными блюдами и не злоупотреблять спиртными напитками. К вечеру самочувствие может ухудшиться.

Водолей

Гороскоп не рекомендует Водолеям 4 мая посещать массовые мероприятия и ввязываться в конфликтные ситуации на улице. Представителям этого знака зодиака нужно расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию. А чтобы никто не посягал на ваше внимание, в том числе и члены семьи, продемонстрируйте имитацию бурной деятельности, чтобы желание приставать к вам со своими проблемами у всех отпало.

Рыбы

Рыбы 4 мая смогут активно включится в профессиональную деятельность и удивить своих коллег повышенной работоспособностью и тем, как быстро обрели нужную форму. Усидчивость и концентрация внимания будут способствовать успешному ходу дел. Неожиданности в личной жизни, как приятные, так и не очень, вероятны во второй половине дня. Но не стоит волноваться, Рыбы в состоянии все преодолеть.

Материал подготовлен на основе открытых источников