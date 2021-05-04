Какой сегодня церковный праздник: 4 мая 2021

По православному церковному календарю 4 мая 2021 года отмечают день памяти преподобного священномученика Ианнуария, а также мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата, пострадавших при императоре Диоклетиане

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Епископ Ианнуарий и другие с ним пострадавшие

По церковному календарю 4 мая поминают преподобного священномученика Ианнуария и с ним Прокула, Соссия, Фавста, Дисидерия, Евтихия и Акутиона, принявших мученическую смерть за Христа во время гонения императора Диоклетиана (284-305).

Епископ Ианнуарий во время гонений, объявленных Диоклетианом на христиан, руководил христианской общиной области Кампания в Средней Италии.

Епископа за твердое исповедание христианской веры судили и бросили в раскаленную печь, но он вышел оттуда невредимым. Тогда по приказу правителя старика подвергли публичной пытке. В толпе находились служители храма – чтец Дисидерий и диакон Фавст.

Язычники догадавшись, что перед ними христиане, бросили их в тюрьму к Ианнуарию. Ранее арестованные диаконы Соссий и Прокул и два мирянина Евтихий и Акутион находились там же.

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Всех мучеников на следующее утро вывели в цирк на растерзание диким зверям, но звери их не тронули. Наместник Тимофей объявил, что христиане – колдуны, оттого и происходят чудеса. Внезапно он ослеп и в страхе стал просить о помощи.

Владыка помолился об исцелении своего мучителя и тот прозрел. Несмотря на это Тимофей приказал казнить христиан. Произошло это примерно в 305 году.

Исакий, Аполлос и Кодрат

По церковному календарю 4 мая поминают мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата, пострадавших при императоре Диоклетиана (284-305).

Язычники Исакий, Аполлос и Кодрат служили при дворе Диоклетиана. Они были среди зрителей во время страданий великомученика Георгия (память 6 мая). Мужество Святого Георгия, которого назвали Победоносцем за духовную победу над палачами, его вера и чудеса пробудили в них веру во Христа. Исакий, Аполлос и Кодрат всенародно объявив себя христианами, упрекали императора за его жестокость. Их приговорили к смерти. Мученика Кодрата усекли мечом, а Аполлоса и Исакия уморили голодом. Произошло это примерно в 303-м.

Феодор и другие с ним пострадавшие

По церковному календарю 4 мая поминают мучеников Феодора, мать его Филиппию, Диоскора, Сократа и Дионисия, пострадавших при императоре Антонине Пие (138-161) в Пергии Памфилийской в середине II века.

Жил Феодор в городе Пергия (территория современной Турции). По приказу императора однажды проводился в городе набор в войско, и среди молодых юношей, которых привели к военачальнику, был и Феодор.

В знак верности Риму при вступлении в армию требовалось принести жертву языческим богам. Феодор сделать это отказался, и разъяренный военачальник приказал юношу положить на раскаленный лист железа. Но внезапно из расколовшейся скалы хлынула вода, погасив пламя и остудив металл.

Языческий жрец Диоскор, ставший свидетелем этого чуда, уверовал в Христа и был казнен. Воины Сократ и Дионисий, свидетели пыток Феодора, также уверовали в Спасителя и разделили его участь.

К юношам в темницу пришла мать Феодора – Филиппия. Военачальник предложил ей, уговорив сына принести жертву идолам, спасти ему жизнь. Но Филиппия благословила сына на подвиг, а военачальник в гневе приказал всех казнить.

Именины

По церковному календарю 4 мая именины отмечают Алексей, Александр, Денис, Иван, Кондратий, Николай, Федор, Януарий и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников