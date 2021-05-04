Гороскоп на 5 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на среду, 5 мая, рассказывает, кого из знаков зодиака ждет продвижение по службе, кого закружит романтический ураган, кто сорвет крупный куш, кто отправится в путешествие, а кому предстоит преодолевать трудности и решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 5 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам гороскоп обещает 5 мая активный отдых, который вместе с приятной физической усталостью принесет чувство удовлетворения. Овнам звезды советуют сегодня составить список желаний, но при этом не делать ничего такого, о чем потом пожалеют. Представителей знака зодиака могут ожидать проблемы в личной жизни, которые могут привести к разрыву отношений, но гороскоп не рекомендует создавать конфликт на пустом месте.

Телец

Для Тельцов 5 мая благоприятно в целом. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака ставить сегодня перед собой глобальные задачи и спланировать день так, чтобы не тратить время и силы на неприятные мелочи. По гороскопу крупные покупки сегодня окажутся удачными, и если Тельцы планируют что-то приобрести, то могут не откладывать. Благоприятно 5 мая для налаживания личной жизни, но Тельцам нужно избегать чрезмерных физических нагрузок.

Близнецы

Близнецам гороскоп рекомендует 5 мая ставить перед собой глобальные задачи, и не растрачивать силы по мелочам. Представители знака зодиака смогут сегодня продемонстрировать свою деловую хватку – успешный результат и выгоду обещают переговоры с партнерами. Звезды советует Близнецам заняться сегодня и личной жизнью. В тоже время откровенный разговор "по душам", запланированный на сегодня, лучше отложить на другой день – он окажется безрезультатным.

Рак

Для Раков 5 мая в целом будет удачным, но тяжелым, поэтому звезды советуют этому знаку зодиака заранее спланировать день и провести его активно, но постараться избежать ссор и конфликтов. Деловую встречу гороскоп рекомендует Ракам провести в первой половине дня, так как во второй, возможно, представители знака зодиака правильного решения принять не смогут. Крупные покупки окажутся для Раков удачными.

Лев

Для Львов 5 мая – удачный день. Все спорится и все получается, поэтому обязательно нужно завершить начатую работу. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака искать сегодня новые источники заработка, но избегать сомнительных предложений, чтобы не быть обманутым. Львам следует позаботиться и личной жизни – уделить больше заботы и внимания партнеру, порадовать и удивить свою вторую половинку, чтобы сохранить существующие отношения.

Дева

Девы сегодня полны энергии и готовы творить – знак зодиака 5 мая ждет профессиональный рост и улучшение материального положения. Гороскоп рекомендует Девам не судить окружающих, даже если такое желание сегодня у них возникнет. Гороскоп не советует представителям знака зодиака отказываться от спонтанного приглашения в гости – возможны новые знакомства, которые могут перерасти в нечто большее.

Весы

Весы 5 мая смогут ответить на все волнующие их вопросы, и все, казалось бы, скрытое завесой тайны, станет явным. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака провести вторую половину дня на свежем воздухе. Сегодня превосходный день, чтобы заложить основу собственным традициям, а прогулка с семьей доставит Весам массу положительных эмоций. Гороскоп не рекомендует представителям этого знака зодиака проявлять эмоции на людях и заводить с ними откровенные разговоры, чтобы не услышать в ответ что-то неприятное.

Скорпион

Скорпионов 5 мая ждет удачный день – высока вероятность продвинуться по карьерной лестнице и получить материальное вознаграждение, просто все будет завесить от поставленной знаком зодиака цели и стремления к ней. Гороскоп советует Скорпиону правильно спланировать свой день, чтобы все успеть. Совета и поддержки представителей знака зодиака сегодня будут искать многие, что польстит чувству достоинства Скорпионов.

Стрелец

Стрельцов 5 мая ждет напряженный день, но им нужно сконцентрироваться, чтобы не допустить ошибок. Звезды советуют этому знаку зодиака сегодня проанализировать свои финансы и задуматься о финансовом благополучии в будущем. Поэтому звезды советуют Стрельцам не делать необдуманных покупок. Гороскоп рекомендует Стрельцам быть менее активными и не проявлять агрессии, чтобы избежать ссоры, а также по достоинству оценить искренние порывы любимого человека, чтобы его не обидеть.

Козерог

Козероги 5 мая полны идей, которые пора воплотить в жизнь. Звезды советуют представителям этого знака зодиака действовать, сохраняя спокойствие, так как нерешительность может процесс только замедлить. Гороскоп рекомендует Козерогам принимать сегодня решения самим, и не идти за советом к друзьям. Звезды советуют Козерогам быть осторожными, чтобы не выплеснуть раздражение, вызванное напряженным днем, на близком человеке, не имеющем никакого отношения к этому.

Водолей

Водолеям 5 мая нужен отдых, пришло время для отпуска. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака отправиться с семьей или друзьями в путешествие. Водолеям звезды советуют проявить сегодня к любимым больше внимания, и напоминают, что любовь – это больше поступки, а не только слова. По гороскопу Водолеям не стоит быть сегодня слишком доверчивым, чтобы не допустить фатальных ошибок. Лучше займитесь чем-нибудь, например, спортом или просто прогуляйтесь по парку.

Рыбы

Жизнь Рыб 5 мая может круто измениться и наполниться яркими красками благодаря новости, которую они сегодня узнают. Бизнес представителей этого знака зодиака, занимающихся творческой деятельностью, пойдет в гору. Проблемы могут возникнуть в личной жизни Рыб – им может показаться, что их водят за нос и конфликты с партнером вероятно приведут к разрыву отношений. Гороскоп советует не принимать поспешных решений и слушать свое сердце.

Материал подготовлен на основе открытых источников