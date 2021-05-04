Будет ли выходной на Радоницу 2021 в России

Радоницу – день поминовения усопших, православная церковь отмечает на девятый день после Пасхи, в так называемый "родительский вторник" – в 2021-м праздник выпадает на 11 мая

Радоницу, которая обычно выпадает на рабочий день, в некоторых регионах России по традиции объявляют выходным. Посему жителей различных регионов России интересует, будет ли объявлен выходной на Радоницу в 2021 году.

Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес к этому вопросу, поинтересовался, будет ли объявлен выходной на Радоницу в России.

Будет ли выходной на Радоницу

Согласно указу президента России, россияне на майские праздники отдыхают с 1 по 10 мая 2021 года включительно. В связи с тем, что Радоница в этом году выпадает на 11 мая, власти нескольких регионов России решили продлить майские выходные еще на один день.

Право объявить выходным Радоницу или другие религиозные праздники соответствующим органам государственной власти в России дает 7 пункт 4 статьи Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" по просьбе религиозных организаций.

Такое решение с благословения местных епархий уже не первый год принимается и в Краснодарском крае. Однако в этом году в выходной кубанцам рекомендуют поминать родственников в храмах, поскольку скопление людей на кладбищах несет риск заражения коронавирусом.

Радоницу в 2021-м объявили выходным днем и в Ставропольском крае, Саратовской, Пензенской, Волгоградской и Оренбургской областях, а также в Карачаево-Черкессии и Республике Адыгея.

Православный праздник

Название Радоницы произошло от слова радость, так как пасхальные праздники все еще продолжаются – в этот день обычно совершается полная панихида, после вечернего богослужения или после литургии, в которую включаются и пасхальные песнопения.

В Радоницу принято посещать могилы умерших, поминать и молиться за них в церквях и в кругу семьи. На христианских кладбищах Радоницу, по свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV век), отмечали уже в древности.

Священнослужители отмечают особое место Радоницы, которую празднуют после Светлой пасхальной седмицы, в годичном круге церковных праздников, так как победа, одержанная воскресением Христа над смертью, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

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