Гороскоп на 6 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 6 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут раскрыть свой потенциал, начать новое дело, кого ждут отдых и развлечение, а кому предстоит работать, засучив рукава и решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 6 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам звезды подарят 6 мая возможность начать новый проект – успешными будут сегодня встречи знака зодиака, сотрудничество с деловыми партнерами и личные свидания. Овны сегодня вынуждены будут разорвать старые связи и отправиться на поиски новых. По гороскопу знак зодиака физически и эмоционально истощен, что отражается и на окружающих его людях, поэтому ему обязательно нужен полноценный отдых.

Телец

Тельцам гороскоп не рекомендует 6 мая заниматься активной профессиональной деятельностью, так как в любой момент удача может отвернуться – лучше знаку зодиака завершить ранее начатые дела. Тельцам не следует обременять себя полностью хлопотами. Представители этого знака зодиака должны больше времени уделять отдыху и создавать по возможности для себя развлечения.

Близнецы

По гороскопу Близнецов 6 мая ждет сложный день. Звезды советуют знаку зодиака провести вечер дома в кругу семьи и близких друзей. Близнецам нужно обратить сегодня внимание на свое здоровье – могут обостриться хронические заболевания, возможны отравления и несчастные случаи. Некоторым представителям знака зодиака пойдет на пользу одиночество – оно подарит им новые силы.

Рак

Для Раков 6 мая связано с достижением целей – все дела знака зодиака так или иначе сегодня будут связаны с финансами, придется отдавать долги и снова их брать, помогать близким, искать новые источники дохода. Ракам следует побольше отдыхать, чтобы не доводить себя до истощения. Вечер знаку зодиака гороскоп рекомендует провести в кругу семьи, это поможет возобновить и укрепить жизненные силы.

Лев

Львам гороскоп обещает успех в новых проектах, особенно тем, кто занимается творческой деятельностью. Любые дела потребуют сегодня от знака зодиака много усилий, однако результаты ожиданий не оправдают. Львам нужно позаботиться о своем здоровье. Из-за активной деловой деятельности и нервных перегрузок возрастает риск простудных заболеваний.

Дева

Девам гороскоп рекомендует 6 мая посвятить активному отдыху и провести больше времени на свежем воздухе. У семейных представителей знака зодиака возможна ссора с партнером или осложнения в отношениях с детьми. Одиноким Девам гороскоп дарит возможность найти свою половинку и не советует отказываться от спонтанного свидания, которое может перерасти в нечто большее.

Весы

Гороскоп рекомендует Весам 6 мая довести до конца все начатые дела, даже если нет ни настроения и ни желания, чтобы избежать неприятностей. Жизненный потенциал знака зодиака все еще высок, но неопределенность и суета потребуют большой ответственности и собранности. По гороскопу Весы, чтобы сегодня не случалось, должны принимать быстрые решения, руководствуясь сердцем, а не разумом.

Скорпион

Скорпионов 6 мая ждут серьезные затраты и покупки, однако гороскоп рекомендует знаку зодиака умерить свои желания. Сегодня гороскоп подарит возможность Скорпионам завести интересные знакомства, которые окажутся очень полезными в будущем. Восстановить нарушенное равновесие знаку зодиака поможет прогулка у озера или речки, или посещение бассейна.

Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцам сегодня быть осторожными в обращении с финансами, так как возможны внезапные расходы или потери. Представителям этого знака зодиака звезды советуют избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен, если не хотят услышать чего-то неприятного для себя. Возможно обострение отношений в семье. Гороскоп рекомендует быть сдержаннее, чтобы не сорваться и не наговорить лишнего родным людям.

Козерог

Козерогам 6 мая придется поработать, засучив рукава. Гороскоп рекомендует представителям этого знака зодиака быть осмотрительными делая покупки, чтобы не оказаться обманутыми. Козерогам также советуют сегодня не посещать рынок, отказаться от мясной пищи и спиртных напитков. Иммунитет Козерогов сегодня ослаблен, высока вероятность заболевания или отравления.

Водолей

Водолеям звезды подарят 6 мая шанс раскрыть свой творческий потенциал и проявить способности во всех сферах деятельности. Перепады в настроении будут преследовать знак зодиака в течение всего дня. Несмотря на это, никто не сможет выбить почву из-под ног Водолеев, ибо знак зодиака знает, что за черной полосой последует белая. Одиноких Водолеев ждет романтическое свидание.

Рыбы

Рыбам 6 мая удастся раскрыть свой творческий потенциал. Гороскоп рекомендует знаку зодиака завершить все дела, которые находятся на заключительной стадии, чтобы избежать разногласий с руководством. Возможны также ссоры с родственниками - гороскоп советует Рыбам избежать конфликтов, чтобы не испортить никому настроение. Благоприятно сегодня для путешествия, активного отдыха и любви.

Материал подготовлен на основе открытых источников