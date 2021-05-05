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Мусульманин молится у окна

Какого числа ночь аль-Кадр или ночь Предопределения в Рамадан 2021?

© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Справки
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210505/251652969/Kakogo-chisla-noch-al-Kadr-ili-noch-Predopredeleniya-v-Ramadan-2021.html

Точное время наступления ночи Ляйлят-аль-Кадр или ночи Могущества и Предопределения никто не знает – согласно Корану она приходится на одну из десяти последних ночей священного месяца Рамадан

Ночь Предопределения – самая важная ночь в году для каждого мусульманина. Аллах ниспослал Коран пророку Мухаммеду именно в эту ночь.

В Коране ночи Предопределения посвящена целая сура – в ней сказано, что ночь аль-Кадр лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет.

Мусульманин читает Священную книгу
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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Какого числа наступает аль-Кадр

В хадисах есть некоторые данные о том, какого числа наступает ночь Ляйлят-аль-Кадр – в Коране сказано, что ночь Предопределения приходится на одну из десяти последних ночей Рамадана. Поэтому правильно посвятить молитвам все эти ночи.

Пророк Мухаммед советовал правоверным ждать наступления ночи аль-Кадр в одну из десяти последних нечетных ночей священного месяца Рамадан. По словам пророка, ночь Предопределения может наступить в любое нечетное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Рамадана.

Причем полагают, что в разные годы ночь Предопределения попадает на разные числа.

Некоторые источники указывают, что Ляйлят-аль-Кадр приходится на 27 число месяца Рамадан, то есть в 2021 году на ночь с 8 на 9 мая. Подтверждением тому они приводят хадис, в котором сказано следующее: "Ночь Предопределения – ночь двадцать седьмого дня".

Верующие мусульмане в месяц Рамадан
© AP Photo / Adel Hana
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По мнению мусульманских ученых, мудрость отсутствия точной даты наступления ночи аль-Кадр заключается в том, чтобы мусульмане молились Всевышнему усердно все последние десять ночей Рамадана, а не полагались только на эту ночь.

Ночь Предопределения можно узнать по следующим признакам – в ночь аль-Кадр погода стоит безоблачная и без осадков, звезды не падают, не бывает ни особо холодно, ни жарко. Всю ночь до рассвета не падают метеоры, и Луна светит ясно.

Ночь аль-Кадр имеет свой необычный блеск, сияние, а наутро Солнце восходит как полная Луна – без ослепляющих лучей, с нежным светом. Мусульмане считают, что Аллах в этот день запрещает нечистой силе подниматься вместе с Солнцем.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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