Какой сегодня церковный праздник: 6 мая 2021

По православному церковному календарю 6 мая 2021 отмечают день памяти великомученика Георгия, а также цариц Александры и Валерии

По церковному календарю, 6 мая 2021 года чествуют Иверскую икону Божьей Матери. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Георгий Победоносец

По церковному календарю, 6 мая 2020 отмечают день памяти великомученика Георгия Победоносца, пострадавшего во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284–305).

Родился будущий Святой в семье богатых и благочестивых родителей в Каппадокии (область в Малой Азии) в ІІІ веке. Получив прекрасное образование, он поступил на военную службу и вскоре стал любимцем Диоклетиана.

Узнав, что император издал эдикт, повелевающий разрушать церкви, сжигать священные книги и преследовать христиан, Георгий отпустил рабов на волю, раздал нищим свое имущество и объявил себя христианином.

Император изощренными пытками пытался заставить Георгия отречься от Христа и принести жертву языческим богам, но Святой мужественно переносил все страдания, прославляя Господа.

После восьмидневных жестоких пыток Георгий был обезглавлен. Произошло это в 303 году. За мужество и духовную победу над палачами он был назван Победоносцем.

Александра и Валерия

По церковному календарю, 6 мая поминают цариц Александру и Валерию, пострадавших за веру в Христа.

Император Диоклетиан от престола отрекся в 305-м и власть перешла к его соправителю Максимиану Галерию (305–311), жестокому воину и фанатику язычества. Его женой была дочь царицы Александры – Валерия, которую мать воспитала в христианском благочестии. Диоклитиан еще в годы своего правления выдал ее замуж против воли.

После смерти Галерия ее руки стал домогаться император Максимин. Но получив отказ, он сослал Валерию в Сирию, где жила она вместе с матерью. Когда Максимин скончался в 313 году, мать и дочь прибыли в Никомидию, надеясь на милость императора Ликиния (313–324).

Ликиний, подписавший с равноапостольным царем Константином Миланский эдикт, предоставляющий христианам свободу вероисповедания, оставался втайне врагом христианства.

Он приказал казнить царицу Александру и ее дочь Валерию. Их обезглавили, а тела мучениц бросили в море. Это произошло в 313-м.

Иверская икона

По церковному календарю, 6 мая 2019 года чествуют Иверскую икону Божьей Матери, которую написал Святой апостол Лука в дни земной жизни Богородицы.

Иверская икона, которая ныне хранится в Иверском монастыре на горе Афон, находилась в IX веке у одной вдовы, жившей близ города Никеи.

При императоре Феофиле (829-842) уничтожались Святые иконы. Когда иконоборцы пришли в дом этой благочестивой женщины, один из воинов копьем ударил по лику Богородицы, и из пораженного места потекла кровь.

Пытаясь сохранить святыню, женщина пообещала воинам императора деньги, если они оставят икону до утра. Когда воины ушли, женщина вместе с сыном отнесли икону на берег и опустили ее в море.

Через два столетия монахи Иверского монастыря обрели образ Божьей Матери. Однажды они увидели на море огненный столп, который доходил до самого неба, а в его основании икону Богоматери, стоящую на воде.

После молебна о даровании святыни обители инок Иверского монастыря Гавриил Грузин пошел по воде, как велела Божья Матерь, явившаяся ему во сне, принял икону и поставил ее в храме.

Но на следующий день икона была обретена над воротами монастыря, и так повторялось несколько раз, пока Божья Матерь во сне Святому Гавриилу не открыла Свою волю, что хочет быть Хранительницей иноков, а не ими хранимой.

По велению Божьей Матери икону поставили над монастырскими воротами, поэтому этот образ Пресвятой Богородицы называют также "Вратарницей" или "Привратницей".

Именины

По церковному календарю 6 мая именины отмечают Александра, Валерия, София, Афанасий, Анатолий, Валерий, Егор, Георгий, Иван и Ян.

Материал подготовлен на основе открытых источников