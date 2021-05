День радио 2021: история и традиции праздника

Работники радиотехники и все те, чья работа связана с отраслью связи, в свой профессиональный праздник 7 мая принимают поздравления от представителей властей, семьи, коллег, друзей и близких.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, кто изобрел радио, историю Дня радио, а также о традициях праздника.

История праздника

Радио изобрел знаменитый русский физик Александр Попов. Искровую беспроводную приемно-передающую радиосистему, позволяющую обмениваться информационными сигналами, он продемонстрировал 125 лет назад именно 7 мая.

Это событие стало точкой отсчета создания радиосвязи, поэтому 7 мая (24 апреля по старому стилю) считается днем рождения русского радио.