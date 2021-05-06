День радио 2021: история и традиции праздника

День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики ежегодно отмечают 7 мая в России и в некоторых странах СНГ

Работники радиотехники и все те, чья работа связана с отраслью связи, в свой профессиональный праздник 7 мая принимают поздравления от представителей властей, семьи, коллег, друзей и близких.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, кто изобрел радио, историю Дня радио, а также о традициях праздника.

История праздника

Радио изобрел знаменитый русский физик Александр Попов. Искровую беспроводную приемно-передающую радиосистему, позволяющую обмениваться информационными сигналами, он продемонстрировал 125 лет назад именно 7 мая.

Это событие стало точкой отсчета создания радиосвязи, поэтому 7 мая (24 апреля по старому стилю) считается днем рождения русского радио.

photo: press-service of Ministry of Defence of Georgia Грузинские артиллеристы отмечают профессиональный праздник

Первые нерегулярные радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а из опытных радиовещательных станций Москвы, Казани и других городов - с 1920 года.

Становлению и популяризации радиовещания в 1920-м в России способствовало массовое движение радиолюбителей, которое стало развиваться после открытия в Москве радиостанции имени Коминтерна в 1922 году.

Регулярное радиовещание в России началось 23 ноября в 1924-м, когда в эфире передали первый номер радиогазеты.

Праздновать День радио стали не сразу — официально история праздника началась в СССР в 1945-м. Праздник Совет Народных Комиссаров учредил 2 мая, ибо считалось, что радио сыграло огромную роль как в политической, так и культурной жизни.

В современном мировом информационном пространстве эфирное звуковое радиовещание остается одним из важнейших глобальных средств массовых коммуникаций.

Радио — это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, телевидение и радиовещание – это также радиоастрономия, радиоуправление, радиолокация и многие другие сферы техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря изобретению Александра Попова.

Изобретение Попова послужило основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь.

Посему в России День радио считают профессиональным праздником не только работников радио, но и тех, кто работает в сфере электросвязи и информатизации, телевещании, а также радиолюбителей, почтовиков и связистов – всех тех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, которые происходят в стране.

Традиции праздника

В День радио, по традиции, проводят торжественные мероприятия на правительственном уровне – лучших специалистов награждают ценными подарками и почетными званиями, проводят выставки радиотехники, транслируют по телеканалам концерты, посвященные работникам радио и телевидения.

День радио, по традиции, отмечают специалисты-радиотехники, сотрудники радио и телевизионных каналов, преподаватели и студенты радиофизических факультетов.

В специализированных университетах проводятся конкурсы радиотехнических конструкций, встречи выпускников. Студенты поздравляют друг друга и, обмениваясь крашеными приемниками, говорят: "Попов связался!" А в ответ отвечают: "Воистину Попов!" или "Воистину связался!"

Особо массово отмечают День радио в Радиотехническом университете Рязани – студенты, выпускники и преподаватели собираются накануне возле учебного заведения и, поздравляя друг друга, дарят лампочки, разрисованные, как пасхальные яйца.

В учебных заведениях Таганрога проводят масштабные мероприятия в виде концертов и встречи выпускников радиотехнических вузов.

В Томске, по традиции, устраивают грандиозное шествие по улицам города с песнями и лозунгами, посвященными изобретению Попова.

Кроме того, у студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, проживающих в общежитии, есть традиция - выбрасывать в День радио из окон старую электронику: холодильники, телевизоры, мониторы и радиоприемники.

Материал подготовлен на основе открытых источников