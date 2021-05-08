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Верующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда

Какой сегодня церковный праздник: 8 мая 2021

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (719)
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По православному церковному календарю 8 мая 2021 отмечают день памяти апостола и евангелиста Марка

Sputnik Грузия рассказывает об апостоле Марке и о том, почему он упоминается в церковном календаре 8 мая.

Апостол от 70-ти

По церковному календарю 8 мая поминают апостола от 70-ти и автора одного из Евангелий Марка – племянника апостола Варнавы.

Родился будущий cвятой в Иерусалиме. Дом его матери находился рядом с Гефсиманским садом. По церковному преданию в ночь Крестных страданий Иисуса Марк следовал за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от воинов, пытавшихся схватить его.

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Дом матери Марка после Вознесения Спасителя стал местом для собраний христиан и прибежищем для некоторых учеников Иисуса.

Став учеником апостола Петра, он основал церковь в Египте и был первым епископом в Александрии. Марк вместе с Ефесским святителем Тимофеем прибыли в Рим, когда апостол Павел находился в темнице. В Риме он и написал Евангелие примерно в 62-63 году.

Из Рима он вновь отправился в Египет и основал христианское училище в Александрии, которое закончили многие великие отцы церкви, в том числе Климент Александрийский и Григорий Чудотворец. С проповедью Евангелия Марк прошел внутренние области Африки, Ливию и Нектополь.

Вернувшись в Александрию он поставил епископом александрийским сапожника Ананию, которого крестил вместе с другими жителями города.

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Марка язычники схватили, когда он совершал богослужение. Избив, святого поволокли по улицам города и бросили в темницу, где ему было видение – Господь приходил укрепить ученика перед страданиями.

Разъяренная толпа язычников на следующее утро поволокла апостола на суд, но он скончался по дороге. Тело святого палачи хотели сжечь, но когда они развели огонь, случилось землетрясение, загремел гром, все вокруг померкло и язычники в страхе разбежались. А христиане похоронили тело мученика в каменной гробнице. Произошло это в 63-м.

Именины

По церковному календарю 8 мая именины отмечают Ника, Василий, Марк, Сильвестр и Сергей.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (719)

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