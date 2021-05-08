День Победы 9 мая: история и значение праздника

День Победы – один из великих праздников, который почитают во многих странах мира, пострадавших от фашистской Германии, отмечают 9 мая

День Победы знаменует конец кровопролитной войны, которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан – в 2021 году отметят 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Праздник навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех убийственных событиях и великом разгроме фашистских войск.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, историю Дня Победы и значение праздника.

День Победы

Началась Великая Отечественная война – составная часть Второй мировой (1939-1945) – в 1941 году на рассвете 22 июня. Фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры, заключенные в 1939-м, вероломно напала на Советский Союз.

Военные действия, длившиеся почти четыре года, стали самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. В различные периоды войны с обеих сторон одновременно сражались от восьми до 13 миллионов человек, применялось от семи до 19 тысяч самолетов, от шести до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов.

Фашисты, планировавшие одержать быструю победу, просчитались – советские войска измотав противника в кровопролитных сражениях, вынудили его перейти к обороне на всем германо-советском фронте, а затем нанесли врагу ряд крупных поражений.

Акт о безоговорочной капитуляции фашистская Германия подписала 8 мая 1945 в 22:43 по центрально-европейскому времени (в 00:43, 9 мая по московскому) в пригороде Берлина – он вступил в силу в тот же день в 23:01.

Указом Президиума Верховного Совета СССР, 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией и "днем всенародного торжества".

Первый День Победы отпраздновали масштабно – народные гулянья и многолюдные митинги прошли в разных городах. Оркестры играли в парках и на площадях городов и сел, выступали популярные артисты, а также коллективы художественной самодеятельности.

Москву озарил салют Победы – 30 победных залпов выпустили тысячи зенитных орудий, что по тем временам было грандиозным зрелищем.

Десятки самолетов после салюта Победы над столицей сбросили гирлянды разноцветных ракет, на площадях вспыхивали многочисленные бенгальские огни.

История праздника

Первый военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел в 1945 году 24 июня на Красной Площади в Москве. Парад Победы принимал маршал Георгий Жуков.

Это событие навсегда вошло в мировую историю – нацистские знамена и штандарты на этом параде бросили на помост возле Мавзолея.

День Победы до 1948 года был официальным выходным, но затем его упразднили, хотя праздничные мероприятия, посвященные Победе, проводились во всех населенных пунктах огромной страны.

Нерабочим днем праздник День Победы снова стал только в 1965-м.

День Победы отмечался очень широко в 1965-1990 годах – военные парады, проходившие 9 мая, наглядно демонстрировали всю мощь Советской армии и последние достижения в области разработки военной техники.

Многие страны после распада СССР, в том числе и Грузия, продолжают отмечать праздник День Победы 9 мая.

После распада Союза День Победы в России утратил торжественный статус на несколько лет. Военные парады с участием боевой техники и военной авиации на Красной Площади в Москве традиционно начали проводить с 9 мая 1995. Особенно торжественно День Победы отмечают в городах-героях России.

Праздник Победы во Второй мировой войне страны Европы отмечают 8 мая – в день, когда Германия подписала акт о капитуляции по центрально-европейскому времени.

Значение Дня Победы

Крупнейшая по ожесточенности и масштабам битва – стала трагедией для жителей многих стран мира, принесла бесчисленные страдания миллионам людей и небывалые человеческие потери в истории.

В СССР в ходе военных действий, которые длились почти четыре года, было разрушено 1 710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов, разграблено 98 тысяч колхозов – общая стоимость этих разрушений составила 128 миллиардов долларов.

Советский Союз в общей сложности потерял 25,6 миллиона граждан, по другим данным – 29,6 миллиона человек. Не менее 13,7 миллиона человек среди жертв войны составляет мирное население.

В День Победы возлагают венки к Могилам Неизвестного Солдата, возле Вечного Огня – он горит в память о павших героях.

В праздник Победы по традиции посещают места, где шли бои, памятники воинской славы, могилы погибших воинов, где возлагают цветы, а также проводят митинги и торжественное прохождение воинских частей.

В День Победы ветераны, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, собираются на центральных площадях городов, встречаются с однополчанами, поминают павших товарищей.

Память о погибших, уважение к бесстрашным ветеранам и гордость за их непосильный подвиг будут жить в наших сердцах вечно.

Каждый пятый воевавший в Великой Отечественной отмечен наградой – звания Героя Советского Союза удостоены 11 681 воин, а 2 532 человека являются полными кавалерами ордена Славы.

Материал подготовлен на основе открытых источников