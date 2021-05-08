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Брусчатые мостовые Тбилиси - вид на Метехскую церковь

Антипасха 2021: значение праздника, что нельзя делать

© Sputnik / Goga Vardzieli
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210508/251674858/Antipaskha-2021-znachenie-prazdnika-chto-nelzya-delat.html

Антипасха – праздник, в котором тесно переплелись православные и языческие традиции, в 2021-м выпадает на 9 мая

Постоянной даты празднования у церковного праздника нет – Антипасху отмечают в первое воскресенье после Пасхи.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что за праздник Антипасха, о его значении и что нельзя делать в этот день.

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Что за праздник

Праздник из-за обилия религиозных и народных традиций имеет несколько названий – в первое воскресенье после Светлого Воскресения Христова отмечают церковный праздник Антипасху или Фомино воскресенье, а также народное торжество Красную горку.

Слово "красный" на славянских наречиях означает "красивый, цветущий, веселый". Красным называют весну, потому что погода стоит ясная, а природа предстает во всей своей красе. Красной горкой называли возвышенность, на которой народ собирался весной.

Праздник символизирует возрождение, победу весны над долгой зимой, жизни над смертью. В старину считали, что природа в эту пору уже полностью находится во власти яркой цветущей весны, а впереди ждет летняя страда и сбор урожая.

Молодежь праздник ожидала с большим нетерпением, встречая праздничную зарю на красивой возвышенности. Запевала традиционной песней приветствовал восход солнца, а затем пели все хором. В конце по традиции оставляли Весне подношение – круглый каравай и крашеное яйцо.

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Значение Антипасхи

Православная церковь, связав праздник с христианскими событиями, придала ему новое значение. В греческом слове "Антипасха" приставка "анти" значит "вместо", а не "против", точнее сказать повторение праздника на восьмой день после Пасхи.

Антипасха – это дополнение к Пасхе. В этот день после окончания длительного поста церковь начинает совершать таинство бракосочетания.

На Антипасху по традиции празднуют огромное количество свадеб. В народе считают, что свадьба, сыгранная в это воскресенье, станет залогом долгой счастливой семейной жизни.

Впервые Антипасха упоминается в антиохийских "Апостольских постановлениях", они датируются примерно 380 годом, а в "Паломничестве Эгерии" примерно в 400 году описывается Иерусалимское богослужение на Антипасху.

Богослужение Антипасхи по действующему Иерусалимскому уставу выполняется по чину главных праздников, хотя сам праздник формально к таковым не причислен.

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Фомина неделя

Антипасху называют Фоминой неделей в память о чуде уверения апостола Фомы. "Неделей" в церковнославянском языке называется воскресенье – православные этот день должны посвятить Богу.

На Антипасху в церквях проводят праздничное богослужение, в ходе которого вспоминают явления воскресшего Иисуса Христа апостолам.

Одно произошло вечером на Пасху, когда Христа увидели только десять апостолов, среди которых не было Фомы. В другой раз Спаситель явился всем одиннадцати апостолом, в том числе и Фоме, на восьмой день после Пасхи.

По Евангелию апостол Фома, отсутствующий во время первого явления, не поверил, что Иисус воскрес, поэтому Спаситель явился на восьмой день после своего чудесного воскрешения.

Желание быть уверенным свойственно человеческой природе, поэтому люди часто требуют логических, осязаемых доказательств, как это произошло и с Фомой.

Увидев Христа, Фома воскликнул: "Господь мой и Бог мой!", что означало не только веру в Христово Воскресение, но и веру в Него как в Бога. На что Иисус ответил Фоме: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие".

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Традиции праздника

Праздник имеет языческие корни и традиции – некоторые из них сохранились до наших дней.

На Красную горку по традиции девушки и юноши знакомились, так как праздник считали днем любви, зарождения чувств и надежд.

Молодые в этот день по традиции в игровой и шутливой форме оглашали суженных, которых выбирали и открыто выказывали им свою симпатию.

На Красную горку по традиции наряжались в самые красивые наряды, посему к празднику готовились заранее.

Красная горка считалась девичьим праздником, поэтому девушки старались всячески привлечь к себе внимание – вплетали яркие ленты в косы и надевали красочные платки.

На Красную горку по традиции проводились массовые гуляния, хороводы, песнопения, игры и конечно же сватовство. Кстати, для молодых людей считалось плохой приметой в праздник сидеть дома, поскольку поговаривали, что те, кто не вышел на гуляния в Красную горку, найти себе пару не сможет.

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Обряды, призванные защитить село от невзгод и привлечь хороший урожай, проводились также в этот день.

Обряд по традиции проводили только женщины – для этого они собирались затемно на краю села, впрягались в плуг и читая молитвы делали вокруг всего селения борозду.

Хорошей приметой считалось, если при замыкании круга образовывался крест, а глубокая борозда указывала на защиту поселения от неурожая, засухи, болезней и других напастей.

Гуляния начинались после проведения обряда – активное участие в них принимала молодежь со всего села.

Девушки и юноши старалась показать свои умения и таланты с наилучшей стороны – девицы пели и танцевали, а юноши демонстрировали в состязаниях свою ловкость и силу.

Обряд на счастье также проводили на Красную горку – крашеные яйца люди скатывали с небольших пригорков. Если яйцо ровно скатывалось и не разбивалось – владельца ожидало счастье.

Что нельзя делать

Строгих запретов на Антипасху нет – смысл и значение праздника не в том, что нельзя делать в этот день, а в том, что его, в первую очередь, нужно посвятить Богу.

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На Антипасху нельзя делать грязную работу – уборку и все остальные дела лучше сделать накануне, а в праздник с утра пойти в церковь и помолиться.

В праздник прихожане посещают храмы, молятся, каются и делают добрые дела.

На Антипасху нельзя напиваться, ругаться, завидовать и скандалить.

По церковной традиции нельзя на Антипасху ходить на кладбище.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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