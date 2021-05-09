Какой сегодня церковный праздник: 9 мая 2021

По православному церковному календарю 9 мая 2021 отмечают день памяти священномученика Василия и праведной Глафиры. Также по церковному календарю 9 мая поминают святых Иоанникия и Стефана

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Василий и Глафира

По церковному календарю 9 мая отмечают день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского и праведной девы Глафиры, пострадавших при императоре Ликинии (308-324).

Василий, епископ Амасийский, жил в начале IV века в Понтийском городе Амасии. Восточной частью Римской империи в то время правил Ликиний, который, нарушая указ своего тестя Константина Великого, продолжал преследовать христиан.

Ликиний воспылал страстью к служанке своей жены Констанции Глафире. Дева попросила защиты у царицы, рассказав ей об этом. Констанция, дав денег девушке, отправила ее из города в сопровождении надежных слуг.

Беглянку приютил епископ Василий. Он строил в это время храм в Амасии, и праведница пожертвовала все деньги, которые ей дала царица, на строительство церкви. Ликиний, узнав где скрывается служанка, потребовал выслать к нему епископа и деву.

Праведница скончалась раньше, чем дошел приказ до Амасии. А Василия арестовали и отправили к императору. За отказ священномученика стать верховным жрецом его приговорили к смерти – отрубили голову. Произошло это в 322 году.

Девиченский Чудотворец

По церковному календарю 9 мая поминают преподобного Иоанникия, Девиченского Чудотворца, жившего в XIII веке.

Будущий святой, стремясь к уединению, оставил отчий дом в Зете еще в юности. Он построил себе келью в лесистой местности Черной реки, подобно преподобному Петру Коришскому, который долгие годы провел здесь в молитве.

Вокруг Иоанникия собралось множество учеников. Их привлекли подвиги и святость жизни преподобного. Затем, избегая людских похвал, он поселился в Девиченском лесу и подвизался в безмолвии. За это Господь послал ему дар чудотворения и изгнания бесов.

Деспот Георгий, услышав о преподобном, привел к нему свою больную дочь. В благодарность за исцеление дочери он построил Девиченский монастырь. Преподобный Иоанникий скончался в старости. Мощи Святого по сей день являются источником многих исцелений и чудес.

Стефан Пермский

По церковному календарю 9 мая поминают святителя Стефана – просветителя Перми, которого называли апостолом зырян.

Родился будущий святой в семье церковнослужителя примерно в 1346 году в Великом Устюге. Мальчик с детства хорошо учился и помогал отцу в церкви, а в свободное время читал Святое Писание. В 19 лет приняв постриг, решил обратить в православие язычников коми-зырян, как в те времена их называли.

Первые проповеди успеха не имели. Язычники не хотели его слушать. Преподобный неоднократно подвергал свою жизнь опасности. Но его бесстрашие, терпение, убедительные речи постепенно сломили упрямство зырян, и они стали обращаться в православную веру.

Христианство быстро распространялось по пермской земле. Число помощников Стефана росло, вместе с ними он построил первую церковь, где вел богослужение на местном языке. На зырянский язык он перевел богослужебные книги и создал зырянскую азбуку из 24 букв.

Став епископом Перми в 1383 год, он 13 лет служил в пермской епархии и постоянно заботился о пастве. Он построил монастыри, храмы и часовни, для которых лично писал иконы, странноприимные дома, кормил странников и нищих. Он также открыл школу для мальчиков-зырян и сам преподавал в ней.

Тяжелый труд подорвал здоровье епископа. Он скончался в 1396 году, приехав по делам в Москву.

Именины

По церковному календарю 9 мая именины отмечают Глафира, Василий, Иван, Николай, Нестор, Петр и Степан.

Материал подготовлен на основе открытых источников