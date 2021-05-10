Какой сегодня церковный праздник: 10 мая 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Апостол от 70-ти
По церковному календарю 10 мая отмечают день памяти апостола и священномученика Симеона, родственника Господня.
Симеон был племянником Святого Иосифа Обручника – обрученного мужа Девы Марии.
Увидев чудеса Иисуса в зрелом возрасте, он уверовал в Спасителя и стал одним из 70-ти апостолов. Когда в 63-м был убит первый епископ Иерусалимский - апостол Иаков, на его место избрали Симеона.
Император Траян (98 - 117), приступив к правлению, издал указ, запрещающий все тайные собрания, что в частности касалось христиан, которые в это время часто собирались по ночам и вместе молились.
Воспользовались этим указом, язычники донесли римскому наместнику в Иерусалиме, что Симеон исповедует христианскую веру, особо подчеркнув, что он происходит из рода царя Давида - римляне всех потомков царя Давида уничтожали.
Апостола, которому в то время было уже больше 100 лет, схватили и после долгих пыток распяли на кресте. Произошло это в 107-м году.
Евлогий Странноприимец
По церковному календарю, 10 мая поминают праведного Евлогия Странноприимца, который жил в IV веке и нес подвиг служения странникам.
Евлогий был камнетесом в Фиваиде. В свободное от работы время он искал странников и давал им приют. Евлогий однажды нашел сокровища и, перебравшись в Константинополь, построил большой дом и стал важным чиновником.
Участвуя в неудавшемся заговоре против императора, он бежал из Константинополя и, вернувшись в родное село, снова стал камнетесом.
По обычаю, Евлогий каждый день, до самой смерти, принимал у себя дома путников. Он мирно дожил до глубокой старости – ему было более 100 лет.
Стефан Печерский
По церковному календарю, 10 мая поминают преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского.
С молодых лет Стефан подвизался в Киево-Печерском монастыре и был любимым учеником преподобного Феодосия, который поручал ему иногда наставлять братию вместо себя.
Перед смертью преподобный Феодосий, по просьбе монахов, вручил управление монастырем Стефану. Во время его игуменства достроили храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, начатый еще предыдущим игуменом.
Преподобный в 1078-м основал новый монастырь недалеко от родной обители в честь Влахернской иконы Матери Божьей.
Епископом Владимира-Волынского Стефан был поставлен в 1091-м - он много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни. Скончался святитель в 1094-м.
Именины
По церковному календарю 10 мая именины отмечают Анастасия, Мария, Георгий, Иван, Иларион, Николай, Петр, Павел, Сергей, Семен и Степан.
Материал подготовлен на основе открытых источников