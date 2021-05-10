Какой сегодня церковный праздник: 10 мая 2021

По православному церковному календарю 10 мая 2020 отмечают день памяти апостола от 70-ти Симеона, преподобного Евлогия и Стефана Печерского

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостол от 70-ти

По церковному календарю 10 мая отмечают день памяти апостола и священномученика Симеона, родственника Господня.

Симеон был племянником Святого Иосифа Обручника – обрученного мужа Девы Марии.

Увидев чудеса Иисуса в зрелом возрасте, он уверовал в Спасителя и стал одним из 70-ти апостолов. Когда в 63-м был убит первый епископ Иерусалимский - апостол Иаков, на его место избрали Симеона.

Император Траян (98 - 117), приступив к правлению, издал указ, запрещающий все тайные собрания, что в частности касалось христиан, которые в это время часто собирались по ночам и вместе молились.

Воспользовались этим указом, язычники донесли римскому наместнику в Иерусалиме, что Симеон исповедует христианскую веру, особо подчеркнув, что он происходит из рода царя Давида - римляне всех потомков царя Давида уничтожали.

Апостола, которому в то время было уже больше 100 лет, схватили и после долгих пыток распяли на кресте. Произошло это в 107-м году.

Евлогий Странноприимец

По церковному календарю, 10 мая поминают праведного Евлогия Странноприимца, который жил в IV веке и нес подвиг служения странникам.

Евлогий был камнетесом в Фиваиде. В свободное от работы время он искал странников и давал им приют. Евлогий однажды нашел сокровища и, перебравшись в Константинополь, построил большой дом и стал важным чиновником.

Участвуя в неудавшемся заговоре против императора, он бежал из Константинополя и, вернувшись в родное село, снова стал камнетесом.

По обычаю, Евлогий каждый день, до самой смерти, принимал у себя дома путников. Он мирно дожил до глубокой старости – ему было более 100 лет.

Стефан Печерский

По церковному календарю, 10 мая поминают преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского.

С молодых лет Стефан подвизался в Киево-Печерском монастыре и был любимым учеником преподобного Феодосия, который поручал ему иногда наставлять братию вместо себя.

Перед смертью преподобный Феодосий, по просьбе монахов, вручил управление монастырем Стефану. Во время его игуменства достроили храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, начатый еще предыдущим игуменом.

Преподобный в 1078-м основал новый монастырь недалеко от родной обители в честь Влахернской иконы Матери Божьей.

Епископом Владимира-Волынского Стефан был поставлен в 1091-м - он много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни. Скончался святитель в 1094-м.

Именины

По церковному календарю 10 мая именины отмечают Анастасия, Мария, Георгий, Иван, Иларион, Николай, Петр, Павел, Сергей, Семен и Степан.

Материал подготовлен на основе открытых источников