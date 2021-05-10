02:12 10 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Ризница, звонница и Успенский собор Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века, в Печорах

Какой сегодня церковный праздник: 10 мая 2021

© photo: Sputnik / Vasily Batanov
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (718)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210510/251688570/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-maya-2021.html

По православному церковному календарю 10 мая 2020 отмечают день памяти апостола от 70-ти Симеона, преподобного Евлогия и Стефана Печерского

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостол от 70-ти

По церковному календарю 10 мая отмечают день памяти апостола и священномученика Симеона, родственника Господня.

Симеон был племянником Святого Иосифа Обручника – обрученного мужа Девы Марии.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Православный календарь 2021: праздники, посты, родительские субботы

Увидев чудеса Иисуса в зрелом возрасте, он уверовал в Спасителя и стал одним из 70-ти апостолов. Когда в 63-м был убит первый епископ Иерусалимский - апостол Иаков, на его место избрали Симеона.

Император Траян (98 - 117), приступив к правлению, издал указ, запрещающий все тайные собрания, что в частности касалось христиан, которые в это время часто собирались по ночам и вместе молились.

Воспользовались этим указом, язычники донесли римскому наместнику в Иерусалиме, что Симеон исповедует христианскую веру, особо подчеркнув, что он происходит из рода царя Давида - римляне всех потомков царя Давида уничтожали.

Апостола, которому в то время было уже больше 100 лет, схватили и после долгих пыток распяли на кресте. Произошло это в 107-м году.

Евлогий Странноприимец

По церковному календарю, 10 мая поминают праведного Евлогия Странноприимца, который жил в IV веке и нес подвиг служения странникам.

Собор Сиони
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Какой сегодня церковный праздник: 9 мая 2021

Евлогий был камнетесом в Фиваиде. В свободное от работы время он искал странников и давал им приют. Евлогий однажды нашел сокровища и, перебравшись в Константинополь, построил большой дом и стал важным чиновником.

Участвуя в неудавшемся заговоре против императора, он бежал из Константинополя и, вернувшись в родное село, снова стал камнетесом.

По обычаю, Евлогий каждый день, до самой смерти, принимал у себя дома путников. Он мирно дожил до глубокой старости – ему было более 100 лет.

Стефан Печерский

По церковному календарю, 10 мая поминают преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского.

Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
© Sputnik / STRINGER
Какой сегодня церковный праздник: 8 мая 2021

С молодых лет Стефан подвизался в Киево-Печерском монастыре и был любимым учеником преподобного Феодосия, который поручал ему иногда наставлять братию вместо себя.

Перед смертью преподобный Феодосий, по просьбе монахов, вручил управление монастырем Стефану. Во время его игуменства достроили храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, начатый еще предыдущим игуменом.

Преподобный в 1078-м основал новый монастырь недалеко от родной обители в честь Влахернской иконы Матери Божьей.

Епископом Владимира-Волынского Стефан был поставлен в 1091-м - он много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни. Скончался святитель в 1094-м.

Именины

По церковному календарю 10 мая именины отмечают Анастасия, Мария, Георгий, Иван, Иларион, Николай, Петр, Павел, Сергей, Семен и Степан.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (718)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
Прямая трансляция - праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы
Праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы – видео
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться