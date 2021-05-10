Радоница 2021: приметы, что можно и нельзя делать православным

На девятый день после Пасхи Православная церковь празднует Радоницу или родительский вторник, когда особо поминают своих покойных родных и близких

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. День особого поминания усопших – Радоницу, православные в 2021-м отмечают 11 мая.

Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя делать православным в Радоницу, а также о приметах в родительский вторник.

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Радоница

Радоницу празднуют с языческих времен — традиция древних славян оставлять для своих предков угощение на горках насчитывает более 16 столетий.

С принятием христианства языческий праздник Радоница органично "переплелся" с православными церковными традициями. В церковном календаре Радоницу привязали к Пасхе, как и большинство православных праздников с языческими корнями.

Православную Радоницу считают Пасхой усопших – в праздник нельзя плакать и горевать по умершим, так как считается, что души усопших в день Пасхи радуются Воскресению Христову вместе с живыми.

Грузинская православная церковь также отмечает день поминания в родительский вторник, но большинство жителей страны, по традиции, посещают могилы близких на следующий день после Пасхи. Однако в 2021 году власти Грузии ограничили доступ на кладбища со 2 по 4 мая включительно, чтобы избежать распространения коронавируса в пасхальные дни. За нарушение этого ограничения был установлен штраф в две тысячи лари (более 600 долларов).

Что можно и нельзя делать

На Радоницу православным можно и нужно молиться за усопших – верующие в родительский вторник посещают церковь, подают поминальные записочки с именами умерших родственников, которые священник упоминает во время службы.

После богослужения, по традиции, прихожане отправляются на кладбище, чтобы поделиться пасхальной радостью с усопшими родными, так как праздник служит как бы символом Воскресения и будущей бессмертной жизни христиан.

На кладбище, по традиции, несут крашеные яйца и куличи, наводят порядок на могилках, читают молитву и ставят свечку. А вот устраивать на кладбище праздничное застолье нельзя - традицию оставлять еду для умерших на могилах Церковь не приветствует, так как считает это языческим обрядом.

Нельзя также на кладбище распивать спиртные напитки — лучший способ помянуть усопшего - это за него помолиться. Поминальную трапезу можно устроить дома, а от чрезмерного употребления спиртного лучше отказаться.

Работать на Радоницу можно, если есть такая необходимость, но при этом нельзя забывать о значении праздничного дня.

Венчаться на Радоницу, которая всегда приходится на вторник, нельзя, ибо по вторникам Таинство Венчания не совершается, чтобы первый день семейной жизни молодоженов не приходился на среду – постный день.

Регистрироваться на Радоницу в ЗАГСе можно, так как это обычный непостный день церковного года, в который принято поминать усопших.

На Радоницу нельзя раздражаться, ссориться, выяснять отношения, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми. В родительский вторник можно и нужно делать добрые дела и подавать милостыню с просьбой помолиться за усопших.

Приметы праздника

Дождь на Радоницу – хорошая примета, которая сулит богатый урожай. Поэтому на Радоницу, по традиции, проводили обряд окликания дождя. Для этого детвора целый день бегала по селу, окликая дождь.

По приметам, сохранить молодость и красоту помогала дождевая вода, поэтому девушки умывались ею через серебряные или золотые кольца.

На Радоницу сеять и сажать что-либо в землю – плохая примета, поэтому люди старались работами в огороде заняться после праздника.

Новолуние на Радоницу хорошая примета – год будет урожайным, ну а если Луна убывает – год ожидается неурожайным.

По приметам, покровительство и благодарность умерших получит тот, кто на Радоницу первым придет на кладбище.

Плохая примета ходить беременным женщинам на кладбище на Радоницу, поэтому будущим матерям строго воспрещалось посещать могилы в праздник.

Материал подготовлен на основе открытых источников