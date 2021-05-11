Какой сегодня церковный праздник: 11 мая 2021

По православному церковному календарю 11 мая 2021 отмечают день памяти апостолов от 70-и Иасона и Сосипатра, а также мучеников Керкиры - девы и других, с ними пострадавших

По церковному календарю 11 мая также поминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иасон, Сосипатр и другие мученики

По церковному календарю 11 мая отмечают день памяти апостолов от 70-и Иасона и Сосипатра, а также мучеников Керкиры - девы и других, с ними пострадавших.

Иасон, родом из Тарса (Малая Азия), был первым христианином в родном городе. Сосипатр родился в области Ахайя, расположенной на севере греческого полуострова Пелопоннес. Они оба были учениками апостола Павла.

Иасон был поставлен епископом в Тарсе, а Сосипатр – в Иконии (город Конья в современной Турции). С Евангельской проповедью апостолы много путешествовали – в 63 году они добрались до острова Керкира (ныне Корфу), где построили церковь и крестили многих местных жителей.

По приказу наместника острова святителей заключили в темницу вместе с семью разбойниками, которых они обратили в истинную веру, за это их всех казнили.

Правитель приказал казнить и других христиан, в том числе и собственную дочь Керкиру. Преследуя христиан, переправившихся на другой остров, он утонул в море вместе со своим отрядом. Новый правитель, освободил апостолов и приняв крещение, помогал им строить церкви и распространять христианство.

Дада, Максим и Квинтилиан

По церковному календарю, 11 мая поминают поминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане (284–305).

Братья - Дада, Максим и Квинтилиан жили близ Доростола (ныне Силистра – город в Болгарии). Диоклетиан повелел приносить жертвы языческим богам на всех торжествах, а тех, кто откажется, – казнить.

Когда наместникам города донесли, что братья, пренебрегая повелением императора, ушли с торжества, не дождавшись жертвоприношения. За ними послали воинов и доставили на суд.

Несколько дней братьев жестоко пытали, чтобы заставить отречься от своей веры и принести жертву языческим богам, но братья мужественно держались. Их казнили в родной деревне в 286 году.

Именины

По церковному календарю 11 мая именины отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим.

Материал подготовлен на основе открытых источников