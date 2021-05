Какого числа будет "Евровидение - 2021": даты этапов конкурса

Нидерланды стали страной-хозяйкой "Евровидения - 2021" благодаря победе Дункана Лоуренса, занявшего первое место на предшествующем конкурсе в Тель-Авиве (Израиль) в 2019-м, выступив с балладой "Arcade". Проведению международного конкурса песни в 2020-м помешала пандемия коронавируса.

Первый и второй полуфиналы пройдут 18 и 20 мая – финал конкурса "Евровидение - 2021" состоится в субботу, 22 числа.

"Евровидение - 2021" будет проходить на арене "Ahoy Rotterdam".

Официальное открытие 65-го песенного конкурса "Евровидение - 2021" состоится в Круизном терминале Роттердама - традиционная церемония на бирюзовой ковровой дорожке пройдет 16 мая.

В Евровидении 2021 принимает участие 39 стран, включая Грузию и Россию.

Даты этапов конкурса

Первый этап "Евровидения - 2021" состоится во вторник, 18 мая, в котором 16 стран будут бороться за 10 мест в финале.

В частности, в первом полуфинале за выход в финал будут бороться представители Украины, Кипра, Северной Македонии, Литвы, Словении, Швеции, Ирландии, Австралии, Бельгии, России, Норвегии, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля и Румынии.

Во втором этапе конкурса Евровидения, который состоится 20 числа, за 10 мест в финале будут бороться 17 стран: это представители Австрии, Дании, Исландии, Латвии, Молдовы, Польши, Швейцарии, Сан-Марино, Сербии, Албании, Чехии, Греции, Эстонии, Болгарии, Финляндии, Грузии и Португалии.

Заключительный этап песенного конкурса, в ходе которого будет выявлен победитель "Евровидения - 2021", состоится 22 мая.

Грузию на конкурсе "Евровидение - 2021" представит певец Торнике Кипиани с англоязычной композицией You. Кипиани выступит во втором полуфинале конкурса 20 числа под номером 10, график выступления участников опубликован на сайте "Евровидения".

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

Россию на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 представит певица Манижа с песней Russian Woman. Манижа выступит на первом этапе конкурса 18 числа под номером 3.

На "Евровидении - 2020" в Нидерландах Россию должна была представлять популярная группа Little Big с зажигательной композицией Uno. Клип Little Big на официальном канале конкурса набрал рекордное количество просмотров – более 200 миллионов. В 2021 году группа отказалась от участия в отборе.

Нидерланды принимают участие в конкурсе с самого его основания в 1956 году - за прошедшие десятилетия страна побеждала в конкурсе пять раз: в 1957, 1959, 1969, 1975 и 2019 годах. В 1980-ом Голландия принимала конкурс на правах хозяев — после отказа Израиля от проведения мероприятия второй год подряд.

Материал подготовлен на основе открытых источников