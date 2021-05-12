Какой сегодня церковный праздник: 12 мая 2021

По православному церковному календарю 12 мая 2021 отмечают день памяти cвятых Феогнида, Руфа, Антипатра, Артема, Феостиха, Магна, Фавмасия, Феодота, Мемнона, Филимона и других

По церковному календарю 12 мая Грузинская православная церковь поминает апостола Андрея Первозванного. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 12 мая поминают девять мучеников Кизических – Феогнида, Руфа, Антипатра, Артема, Феостиха, Магна, Фавмасия, Феодота и Филимона, пострадавших за веру и проповедь христианства в городе Кизике (Малая Азия) в конце III века.

Феогнид, Руф, Антипатр, Артем, Феостих, Магн, Фавмасий, Феодот и Филимон – разного возраста и социального положения, но объединенные любовью к Господу, пришли в Кизик из разных городов.

В Кизике в те времена христиане вынуждены были скрываться. Поэтому проповедников, распространявших христианское учение, арестовали и подвергли пыткам. За отказ принести жертву языческим богам их казнили.

Мощи Святых нашли через несколько лет и положили в церкви, построенной в честь мучеников. От них происходило много чудес.

Мемнон Чудотворец

По церковному календарю 12 мая поминают преподобного Мемнона Чудотворца.

С юных лет Мемнон, подвизавшийся в Египетской пустыне, строгим постом достигал победы духа над плотью. Он мудро руководил братией в одном из египетских монастырей, помогая им советом и молитвой.

Трудом и постоянной молитвой он получил от Господа дар прозорливости – по его молитвам погибла саранча, открылся источник воды в пустыне и так далее. Чудеса происходят по молитвам к cвятому и после его смерти.

Первозванный

По церковному календарю 12 мая Грузинская православная церковь отмечает день прибытия апостола Андрея Первозванного в Грузию – в стране этот день объявлен государственным праздником и выходным.

В Грузии Андрей Первозванный почитается особо. По преданию, он первым проповедовал христианство на территории страны. Произошло это в I веке нашей эры.

Андрей был рыбаком из Вифсаиды. Он первым последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Он был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.

Апостол Андрей после сошествия Святого Духа проповедовал христианство в восточных странах. В ходе своего миссионерского служения апостол побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.

Именно святой Андрей, по преданию, построил в Грузии первый храм и поставил первых духовных лиц – священников и дьяконов.

Апостола Андрея Грузинская церковь поминает дважды в год – 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря, в день его кончины.

Именины

По церковному календарю 12 мая именины отмечают Артемий, Василий, Филимон и Федот.

Материал подготовлен на основе открытых источников