Ураза-байрам 2021: молитвы, традиции и обычаи

Ураза-байрам или праздник Разговения – второе по значению великое торжество у мусульман, по исламскому календарю наступает в первый день месяца Шавваль, но праздновать начинают накануне, с наступлением вечерней молитвы

Одно из главнейших событий в исламском мире, начинают праздновать в последний день священного месяца Рамадан, после заката и отмечают в течение трех дней. В большинстве мусульманских стран священный месяц поста и духовного очищения в 2021 году завершится 12 мая вечером.

Sputnik Грузия рассказывает какие молитвы возносят на Ураза-байрам, а также о традициях и обычаях мусульманского праздника.

Ураза-байрам

Рамадан – самый важный и почетный из 12 месяцев мусульманского календаря, начался в 2021-м 13 апреля с закатом солнца и завершится 12 мая вечером. Традицию отмечать завершение поста Рамадан и разговение основал Пророк Мухаммед в 624 году.

С наступлением Рамадана, который в разных мусульманских странах выпадает на разные числа, каждый правоверный, должен начать пост и выполнить необходимые религиозные обряды, в том числе освободиться от мыслей, оскверняющих человека.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Батумская мечеть Орта Джаме

Ураза-байрам – символ возрождения, повышения духовного уровня. Он подытоживает всю работу, которую мусульманин провел во время Рамадана. Ураза-Байрам считают праздником спасения от ада, а также торжеством любви, примирения и дружеских рукопожатий.

Ураза-байрам наступает 1 числа месяца Шавваль, но праздновать начинают с наступлением вечерней молитвы накануне. С этого момента, до совершения намаза в день праздника, по традиции читают такбир (формулу возвеличивания Аллаха).

Многие правоверные ночь на праздник проводят во всенощном служении Аллаху – дополнительная молитва "таравих" совершается в мечетях. Согласно Корану, сердце того, кто проведет ночь в молитве перед праздником Ураза-байрам, не умрет в Судный день.

По традиции верующие с утра надевают праздничные одежды и отправляются в мечеть на праздничную утреннюю молитву (Ид-намаз). Мусульмане обмениваются при встрече поздравлениями – "Ид мубарак!" (Благословенного праздника!).

По обычаю в Ураза-байрам поздравляют друг друга, желают принятия поста Всевышним, а также выплачивают обязательный закят аль-фитр – "подаяние разговения".

В праздник, тесно переплетенный с идеями духовного совершенствования и добрыми деяниями, по традиции посещают родственников, друзей, соседей, знакомых, принимают гостей, ухаживают за стариками и помогают обездоленным.

Традиции и обычаи

Правоверные по традиции начинают готовиться к торжеству за несколько дней до наступления Ураза-байрам – наводят порядок в своих домах, дворах и в хлевах, а также моют и чистят домашнюю скотину.

К Ураза-байрам мусульмане, по обычаю, обновляют и украшают свои жилища – используют новые скатерти, покрывала и даже мебель.

В большинстве исламских стран запрещено работать во время празднования Ураза-байрам – все учебные заведения, магазины и прочие учреждения закрыты два-три дня.

В городах и селах во время Ураза-байрам по традиции устраивают красочные ярмарки с выступлениями циркачей, танцоров и певцов. Для молодежи и детей устраиваются качели, а иногда разводят костры, через которые прыгают все желающие.

После богослужение и вознесения ритуальной молитвы в мечети по традиции верующие отправляются к усыпальницам исламских Святых и на погост, чтобы помянуть умерших родственников.

Семьи, в которых в течение последнего года умер кто-либо из родственников по традиции приглашают обязательно за поминальный стол муллу, всех родных и близких.

Ураза-байрам правоверные встречают весело – с песнями и плясками, надеясь, что весь следующий год будет полон радости и счастья.

В праздник мусульмане радуют друг друга разными дарами, соседи обмениваются вкусными блюдами. Особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей – один из способов приблизиться к Всевышнему.

На Уразу-байрам по традиции в домах накрывают богатые столы, за которыми потчуют гостей всевозможными вкусностями, а также посещают друзей и близких. На совместную трапезу принято приглашать и соседей – представителей других религий.

Большинство праздничных блюд на Уразу-байрам готовят из баранины, а в качестве гарнира используют рис, картофель или кабачок. К празднику по традиции также готовят различные супы или бульоны, несколько овощных, рыбных или мясных салатов.

В каждой мусульманской стране свои традиции праздничного застолья. По обычаю, обязательным блюдом в Средней Азии является плов с бараниной, в Татарстане пекут блины, а в Саудовской Аравии с утра едят только восточные сладости и свежие фрукты.

Материал подготовлен на основе открытых источников