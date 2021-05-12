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Манижа на Евровидении 2021: биография, песня и шансы на победу

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210512/251712492/Manizha-na-Evrovidenii-2021-biografiya-pesnya-i-shansy-na-pobedu.html

Манижа, представляющая Россию на международном песенном конкурсе Евровидение 2021, 12 мая провела вторую репетицию на сцене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды)

На второй репетиции российской конкурсантки, как и на первой, на сцене Евровидения присутствует объемное русское народное платье на колесиках, созданное из пестрых тканей, как утверждает Манижа, собранных со всей России.

Конкурсная песня Russian Woman ("Русская женщина") будет исполнена на русском и частично английском языках.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете биографию Манижи, кто написал песню и каковы шансы российской конкурсантки на победу.

Биография и песня

Манижа Сангин, урожденная Хамраева - российская певица родом из Таджикистана, родилась 8 июля 1991 года в городе Душанбе. В Москву семья Манижи переехала в 1994-м.

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Кто победит на Евровидении 2021: прогнозы и ставки букмекеров

Карьеру Манижа начала в 2003-м - она является победительницей множества конкурсов. На протяжении своей карьеры Манижа выступала в составе разных групп, таких как Ru.Kola, Assai и Krip De Shin.

В 2016-м Манижа начала работать над своим дебютным студийным альбомом "Manuscript", который вышел через год. С тех пор она выпустила еще один альбом под названием "ЯIAM" и несколько синглов. Певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России в декабре 2020 года.

Манижу для участия в Евровидении россияне выбрали по итогам национального зрительского голосования 8 марта во время специального шоу на Первом канале.

Песню для Евровидения, Манижа написала тоже 8 марта - за год до своей победы в российском национальном отборе. Музыку к композиции составили израильские авторы Ори Авни и Ори Каплан.

По словам конкурсантки, Russian Woman — песня о самых красивых и невероятных женщинах России.

Шансы на победу

По прогнозу букмекеров, в пятерку претендентов на победу в Евровидении 2021 вошли представители Мальты (наибольшие шансы на победу - 16%), Швейцарии (14%), Франции (10%), Болгарии (8%) и Италии (7%).

Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JOE PUGLIESE
Кто пишет тексты Маниже и Меган

По последним прогнозам, представительница России, которая выступит в первом полуфинале 18 мая, может претендовать на 13 место. По ставкам букмекеров, шансы Манижи на победу с песней Russian Woman, согласно котировкам, оценивают в 2%.

В то же время зрители, увидевшие запись с репетиций Манижи на официальном сайте Евровидения, высоко оценили ее выступление и шансы на успех. Многие даже назвали репетицию лучшей в этом году.

По-разному оценивает шансы претендентки из России на победу и представители российского шоу-бизнеса. Солист и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин считает выбор Манижи для участия в Евровидении 2021 самым худшим. Продюсер Виктор Дробыш считает, что исполнительница интересная, но песня неправильно подобрана.

Другого мнения придерживаются Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Дима Билан и Юлия Савичева, которые встали на защиту Манижи. Примадонне лично конкурсная песня не нравится, но она считает данную композицию правильным выбором для Евровидения.

Участник шоу Звезда Грузии Торнике Кипиани
photo: Georgian Idol / FB
Конкурсант из Грузии на "Евровидении – 2021" прошел первую репетицию

Ежегодный международный песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды) на арене Ahoy Rotterdam – в нем принимают участие 39 стран.

Нидерланды стали хозяйкой Евровидения 2021 благодаря победе Дункана Лоуренса, занявшего первое место на предшествующем конкурсе в Тель-Авиве (Израиль) в 2019-м, выступив с балладой "Arcade". Проведению международного песенного конкурса в 2020-м помешала пандемия коронавируса.

Официальное открытие 65-го песенного конкурса Евровидение 2021 состоится в Круизном терминале Роттердама - традиционная церемония на бирюзовой ковровой дорожке пройдет 16 мая.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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