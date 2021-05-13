Какой сегодня церковный праздник: 13 мая 2021

По православному церковному календарю 13 мая 2021 отмечают день памяти апостола Иакова Зеведеева, а также святителей Доната и Игнатия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иаков Зеведеев

По церковному календарю 13 мая отмечают день памяти Иакова Зеведеева одного из 12 апостолов Спасителя.

Господь призвал Иакова к апостольскому служению вместе с родным братом Иоанном Богословом. Свои Божественные Тайны Иисус открывал преимущественно перед этими учениками, а также Симоном-Петром при воскрешении дочери Иаира, на Фаворской горе и в Гефсиманском саду.

Апостол Иаков, после сошествия Святого Духа на учеников Господа, проповедовал в Испании и других странах мира. Возвратившись в Иерусалим, он проповедовал открыто и безбоязненно учение о Христе как истинном Спасителе мира, обличая фарисеев и книжников в жестокосердии и неверии.

Свои обличительные речи ученик Христа подкреплял словами Священного Писания. Иудеи, неспособные противостать апостолу, вынуждены были нанять за деньги философа-волхва Гермогена, чтобы он опроверг доводы апостола о Христе в диспуте с ним.

Но Гермоген, убедившись в силе Бога, сжег все свои книги и, приняв крещение, стал истинным христианином. Тогда иудеи убедили Ирода Агриппу (40-44) осудить Иакова на смерть. Апостола казнили в Иерусалиме в 44 году.

Святитель Донат

По церковному календарю 13 мая поминают святителя Доната, жившего в IV веке.

Он был епископом греческого города Еврия. По преданию, епископ Донат вместе со священниками молился у отравленного источника, расположенного недалеко от города, и изгнал от него огромного змея. Благословив воду, епископ смело выпил ее без всякого для себя вреда.

Житие святого повествует, что по молитве Доната новый родник забил в сухом каменистом месте. Также рассказывают, что во время засухи епископ испросил дождь у Господа – благодаря молитве святого посевы были спасены, а люди избавлены от голода.

Много чудес совершил святой – однажды он даже воскресил умершего. По преданию, один человек незадолго до внезапной смерти вернул долг. Кредитор, потеряв совесть, решил нажиться на чужом горе. Он потребовал у вдовы вернуть долг, уверяя, что покойный не возвращал ему денег. Епископ воскресил умершего, и тот подтвердил возврат долга.

Игнатий Брянчанинов

По церковному календарю 13 мая поминают святителя Игнатия, в миру Дмитрия Александровича Брянчанинова – выдающегося подвижника, ученого, миротворца, творца бессмертных духовных произведений.

Родился будущий святой в 1807 году в родовом имении отца, в селе Покровском Вологодской губернии. Мальчик хорошо учился, проявляя разносторонние способности, но особенно был расположен к чтению духовных книг и молитве.

© photo: Sputnik / Олег Макаров Епископ Игнатий (в миру — Дмитрий Александрович Брянчанинов) (1807 - 1867)

В 15 лет юношу отдали в Петербургское Военно-инженерное училище. Происхождение, воспитание и родственные связи перед Дмитрием открыли все двери – он был желанным гостем во многих великосветских домах столицы.

В 20-летнем возрасте он оставляет блеск аристократической жизни, вызвав глубочайшее недоумение "света" и недовольство родителей, и пробыв послушником в нескольких монастырях, принимает постриг в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре с именем Игнатий.

Святитель прославился как монах-аскет, архипастырь, названный отцом современного иночества. В 25 лет он уже стал игуменом Троице-Сергиевой Пустыни вблизи Петербурга.

Благодаря святому Игнатию в ХIХ веке были восстановлены многие обители, возрожден подвижнический дух и многие дети "разочарованного" поколения возвратились в лоно церкви.

Именины

По церковному календарю 13 мая именины отмечают Василий, Игнатий, Ефрем, Климент, Никита, Максим и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников