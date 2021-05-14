Какой сегодня церковный праздник: 14 мая 2021

По православному церковному календарю 14 мая 2021 отмечают день памяти пророка Иеремии, благоверной царицы Тамары и монаха Ваты

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пророк Иеремия

По церковному календарю 14 мая поминают пророка Иеремию – одного из четырех великих ветхозаветных пророков, жившего во второй половине VII – первой половине VI века до Рождества Христова.

Будущий cвятой родился в семье священника Хелкии в городе Анафофа близ Иерусалима. На 15-м году жизни он был призван к пророческому служению и предсказывал на протяжении 23 лет, обличая евреев в отступлении от Истинного Бога и поклонении идолам, предвещая им бедствия и опустошительную войну.

Пророчество сбылось при царе иудейском Седекии - пришел Навуходоносор, разрушил и разграбил Иерусалим, избил народ, а остаток увел в плен. А пророк оплакивал бедствия своего отечества на развалинах Иерусалима.

Вскоре среди оставшихся иудеев возникли междоусобные столкновения. Годолия – наместник Навуходоносора был убит, и евреи, боясь вавилонского гнева, решили бежать в Египет. Иеремия предсказывал, что кара настигнет их и в Египте. Но иудеи не послушались пророка и ушли в Египет, взяв насильно его с собой.

Иудеи убили пророка, когда он стал предсказывать, что царь вавилонский опустошит землю египетскую и уничтожит поселившихся в ней иудеев. Предсказание Святого в том же году исполнилось.

Иеремия глубоко скорбел о грехах и беззакониях израильтян, поэтому в церковном предании он назван "плачущим пророком". Пророк написал книгу "Пророчеств", книгу "Плач" о разрушении Иерусалима и Послание. Он также предсказал предательство Иуды, что указано в Евангелии от Матфея.

Тамара Великая

По церковному календарю 14 мая поминают благоверную царицу Грузии Тамару Великую.

Происходила будущая святая из древней грузинской династии Багратидов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.

© photo: Sputnik / Tunkel Фреска, изображающая царицу Тамару и ее отца царя Георгия III, в пещерном монастыре Вардзия

Царица Тамара, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством – время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.

Проявила себя царица и как выдающийся полководец – она отразила нашествие Халифа Абу-Бакра в 1194 году и султана Рукн-ад-Дина в 1202-м. Грузии она принесла мир, уважение и господство почти надо всем Закавказьем.

Трапезундская империя, которая появилась в 1204 году после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, была утверждена стараниями Тамары.

© photo: Sputnik / Sverdlov Репродукция картины художника Нико Пиросмани "Шота Руставели преподносит поэму царице Тамаре"

Она заботилась о просвещении своей страны и оказывала помощь христианам, томящимся в заточении. Мудрым правлением благоверная снискала всенародную любовь.

Во время правления Тамары по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзиа, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в 1213 году.

Вата Персианин

По церковному календарю 14 мая поминают монаха Вату, жившего в IV веке.

Происходил будущий святой из Персии, где и подвизался в одном из монастырей. Во время гонений персидским царем на христиан, мученик за исповедание Христовой веры был убит в городе Низивии.

Именины

По церковному календарю 14 мая именины отмечают Тамара, Нина, Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий и Макар.

Материал подготовлен на основе открытых источников