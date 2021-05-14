Гороскоп на 15 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 15 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому готовит испытания.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 15 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

По гороскопу Овнам 15 мая предстоит быть во всеоружии и бороться за свое место под солнцем, ибо на их должность претендуют несколько конкурентов. Звезды не советуют знаку зодиака заключать пари или играть на деньги – сегодня удача в денежных делах явно не на стороне Овнов. По гороскопу знаку зодиака сегодня предстоит принять важное решение, которое может изменить их личную жизнь.

Телец

К Тельцам 15 мая космос благоволит. Представители знака зодиака, занимающиеся творчеством, смогут сегодня воплотить творческие планы в жизнь. Гороскоп советует Тельцам посвятить 15 мая отдыху, развлечениям, общению с друзьями и приему гостей – одним словом, потратить сегодня деньги и время на себя и свои увлечения. Звезды сулят этому знаку зодиака удачу и на любовном фронте.

Близнецы

Близнецов 15 мая ждет сложный день, полный обид и конфликтов. Знаку зодиака сегодня нужно рассчитывать только на собственные знания и опыт, чтобы не быть обманутым. Близнецам следует сдерживать эмоции, чтобы избежать конфликтов и ссор на работе и в семье. Гороскоп рекомендует Близнецам заниматься только неотложными житейскими делами и посвятить день активному отдыху в приятной компании.

Рак

К Ракам 15 мая космос благоволит – любые дела знаку зодиака будут удаваться с первого раза. Благоприятно сегодня для крупных покупок – Раки смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Эмоциональная жизнь знака зодиака постепенно будет приходить в норму, правда не все гладко на личном фронте. Ракам, чтобы избежать ссор с партнером, звезды советуют воздержаться от обсуждения недостатков друг друга.

Лев

Звезды сулят Львам удачу 15 мая – благоприятно сегодня для развития самых разных направлений в бизнесе, в том числе весьма смелых. В тоже время, гороскоп советует знаку зодиака сегодня не заниматься важными делами, чтобы не нарваться на конфликты с коллегами и близкими людьми. Благоприятно сегодня и для активного отдыха на свежем воздухе, длительных прогулок и физических нагрузок.

Дева

Жизненный потенциал Дев 15 мая высок – творческие способности, дар убеждения и личное обаяние знака зодиака сегодня возрастает. Благоприятно сегодня для физических нагрузок и длительных прогулок. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для личных отношений Дев характерна некоторая нестабильность – поводом для обиды или ссоры могут послужить любые мелочи.

Весы

Гороскоп рекомендует Весам подумать о самообразовании. Приобретая новые знания и навыки, знак зодиака сможет увеличить собственную ценность в глазах окружающих. Вечер Весы должны посвятить личной жизни – сходить с партнером в кино или театр. Одиноких Весов ждет интересное знакомство, взаимоотношения семейных знаков зодиака значительно укрепятся.

Скорпион

Гороскоп рекомендует Скорпионам не обременять себя сегодня долговыми обязательствами и не брать кредиты для приобретения статусных вещей. Одинокие представители знака зодиака смогут 15 мая помириться с партнером и возобновить прежние отношения или закрутить новый бурный роман. Скорпионам, желающим улучшить свою физическую форму, гороскоп советует заняться спортом и начать корректировать свою фигуру с легких упражнений.

Стрелец

По гороскопу Стрельцов 15 мая ждет яркий, красочный день, наполненный позитивными событиями. Неудержимое желание быстро продвинуться по службе может подтолкнуть некоторых Стрельцов к неординарным поступкам. Благоприятно сегодня и в личной жизни – отношения сформировавшихся пар углубляются, и они задумаются над тем, чтобы их узаконить. Свободных Стрельцов ждет романтический вечер.

Козерог

Козерогов 15 мая ждут трудности в профессиональной деятельности, но личный опыт поможет решить проблемы. У знака зодиака появится возможность заработать там, где он и не ждал, хотя гороскоп рекомендует не пренебрегать основной работой ради быстрого заработка. Благоприятно 15 мая для активного отдыха и длительных прогулок на свежем воздухе, так как общение со своей стихией восстановит силы Козерогов.

Водолей

Водолеям звезды обещают 15 мая встречу с влиятельным человеком, способным помочь им сделать карьеру. В тоже время гороскоп предостерегает представителей знака зодиака от участия в финансовых операциях с высоким риском, который может их разорить. Водолеям также желательно воздержаться сегодня от расширения сферы деятельности и реализации новых проектов. День лучше посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту.

Рыбы

По гороскопу Рыбам сегодня следует быть предельно осторожными и не посещать увеселительных заведений и массовых мероприятий, а также быть разборчивыми в выборе компаньонов. Звезды советуют знаку зодиака провести 15 мая в тесном семейном кругу и пораньше лечь спать. Рыбам нужно беречь здоровье и обратить особое внимание на щитовидку и на состояние печени. Благоприятное время для начала диеты.

Материал подготовлен на основе открытых источников