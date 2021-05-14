Кто начал войну Израиля с Палестиной? История конфликта 2021

Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в крупномасштабную войну - палестинская боевая группировка ХАМАС продолжает обстрелы центральных районов израильского государства, а Израиль стягивает войска к границе с сектором Газа

Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая – в ходе эскалации противостояния между Израилем и Палестиной массированные артобстрелы проводятся с обеих сторон, в результате которых есть разрушения, жертвы и пострадавшие, в том числе и среди мирного населения.

Sputnik Грузия поинтересовался, кто начал войну Израиля с Палестиной и историей конфликта.

Кто начал войну Израиля с Палестиной

Кризис на Ближнем Востоке является одним из самых продолжительных и интенсивных конфликтов в мире - он зародился после провозглашения государства Израиль 14 мая 1948 года и продолжается по сей день.

Необходимость переговоров между Израилем и Палестиной была очевидна с самого начала конфликта, но поскольку мирное соглашение так и не заключили - каждая из сторон в последующие десятилетия в эскалации противостояния обвиняла другую.

Во время войны на Ближнем Востоке Израиль в 1967-м оккупировал Сектор Газа и только в 2005-м вывел свои войска и поселенцев с этой территории. Несмотря на это, Израиль все еще контролирует Западный берег - ООН рассматривает этот кусок земли как часть оккупированной территории.

Израиль претендует на весь Иерусалим как на свою столицу, тогда как палестинцы претендуют на Восточный Иерусалим как на столицу будущего государства Палестины.

Одна из немногих стран - США, которые признали претензии Израиля на весь город. Палестинцы считают это нарушением международного права и препятствием для мира.

Между Израилем и палестинцами, проживающими в Восточном Иерусалиме, Газе и на Западном берегу, напряженность очень высока.

Израиль и Египет жестко контролируют границы Сектора Газа, чтобы остановить поступление оружия военной группировке ХАМАС, которая воюет с израильским государством.

Однако ХАМАС и другие боевые группировки считают ограничения, от которых страдают палестинцы, невыносимыми. ХАМАС утверждает, что его действия против Израиля обусловлены самозащитой от израильских авиаударов, вторжений и других военизированных нападений.

Новая эскалация конфликта

Сектор Газа, зажатый между израильским государством и Египтом, часто становится местом новых вспышек многолетнего конфликта Израиля с Палестиной.

Палестино-израильский конфликт в очередной раз обострился в начале мая, когда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме - за этим последовали массовые протесты и беспорядки. Каждую ночь происходят столкновения между полицией и палестинцами.

ХАМАС вмешался в ситуацию 10 мая - члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок. Израиль со своей стороны нанес артобстрел по Сектору Газа. В последние дни стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.

Артобстрелам 13 мая подверглись аэропорты Израиля — Бен-Гурион и Рамон, а в четверг вечером уже по всей стране звучали сигналы воздушной тревоги.

По последним данным, ХАМАС 14 мая заявил о нанесении удара при помощи беспилотника "Шихаб" по израильскому химзаводу, который находится в кибуце (поселении) Нир-Оз.

На израильскую территорию за последние пять дней было выпущено около 2 тысяч ракет, девять человек погибли, а более 523 ранены. Большую часть ракет перехватила израильская система ПВО "Железный купол".

А в результате атак Израиля по одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина скончались 115 человек, около 600 человек получили ранения, сообщает The Times of Israel.

Эксперты считают, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Израиль и Палестина не придут к согласию по сложным вопросам. А пока война Израиля с Палестиной набирает обороты, так как ракетные обстрелы и Израиля, и Сектора Газа не только не стихают, а наоборот усиливаются.

Материал подготовлен на основе открытых источников