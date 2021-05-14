Сядет ли Эдвард Бил? Последние новости про аварию и суд над блогером

Уголовное дело в отношении Эдварда Била, устроившего массовое ДТП в Москве, могут прекратить – блогер, как стало известно, полностью выплатил компенсацию пострадавшим в аварии, сообщил сегодня адвокат блогера Геннадий Удунян

Массовое ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля - синяя Audi, за рулем которой сидел Эдвард Бил, вылетела на встречную полосу. В результате аварии столкнулись пять автомобилей, женщина за рулем Volkswagen - сотрудница Госдумы Мария Артемова, получила тяжелые травмы и вышла из комы через неделю после аварии.

Sputnik Грузия поинтересовался, сядет ли Эдвард Бил, последними новостями про аварию и будет ли суд над блогером.

Сядет ли Эдвард Бил?

По решению Тверского районного суда Москвы, блогера не арестовали, а просто запретили до 1 июня выходить из дома с 20:00 до 08:00, общаться с участниками уголовного дела без письменного разрешения следователя, пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того, блогеру запретили садиться за руль автомобиля.

По факту ДТП Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по первой части статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание на срок до трех лет лишения свободы.

Адвокат блогера сообщил 14 мая журналистам, что Эдвард Бил полностью выплатил компенсацию потерпевшей, состояние здоровья которой улучшилось. Удунян отметил, что Бил общался с потерпевшей напрямую, при этом сумму компенсации не назвал, отметив, что это конфиденциальная информация.

По словам адвоката, сторона потерпевших, в связи с выплатой компенсации, направила в полицию ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Пострадавшая Мария Артемова до сих пор находится в больнице, и о ее выписке пока нет и речи. Более того, медики не дают точных прогнозов о ее состоянии – они говорят, что все зависит от реабилитации.

Будет ли суд над блогером?

Защита потерпевшей подтвердила, что Марии Артемовой компенсацию выплатили, и сообщила, что подано ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении блогера за примирением сторон.

Адвокат потерпевшей Андрей Князев отметил, что вопрос находится в исключительной компетенции следователя - он либо закроет дело, либо продолжит уголовное преследование виновника ДТП.

Пресс-служба Тверского суда Видеоблогер Эдвард Бил (справа), задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда

Если следователь откажется закрыть дело - расследование продолжится в обычном режиме: будет составлено обвинительное заключение, после чего его направят в суд, где в последствии будет решаться судьба блогера, то есть сядет Эдвард Бил или нет.

По данным московского департамента транспорта, блогер, который ездил на машине с подложными номерами, с начала 2021 года нарушил правила дорожного движения более 400 раз.

Как выяснилось, машину сняли с учета в январе, поэтому ее владельцу не приходили штрафы от ГИБДД. В Дептрансе посчитали, что собственник намеренно уклонялся от ответственности за нарушения, и попросили прокуратуру взять дело на контроль.

Материал подготовлен на основе открытых источников