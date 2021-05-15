Что такое Железный купол? Как работает система ПВО Израиля

Палестинские группировки выпустили с территории сектора Газа по Израилю 2,3 тысячи ракет с 10 мая – тысячу из них перехватил "Железный купол", об этом Армия обороны Израиля сообщила на странице в Twitter 15 мая.

Израильские военные также сообщают о перехвате беспилотника со взрывчаткой.

Sputnik Грузия поинтересовался, что такое "Железный купол" и как работает система противовоздушной обороны Израиля.

Что такое "Железный купол"?

"Железный купол" – это система противовоздушной обороны, которую Израиль взял на вооружение 10 лет назад.

После начала нового витка палестино-израильского конфликта в социальной сети появилось множество фото и видео, показывающих работу системы ПВО Израиля "Железный купол".

Работа зенитных ракетных комплексов "Железный купол" в ночном небе Израиля. pic.twitter.com/8Un0UnekEU — 10 апреля (@buch10_04) May 15, 2021

Воют сирены, по ночному небу трассируют десятки светящихся шаров, затем видны вспышки и раздаются звуки взрывов – это означает, что опасность для населения миновала. Систему ПВО "Железный купол" многие считают гарантией спасения Израиля.

Израильская система ПВО работает по следующему принципу – "Железный купол" состоит из контрольного центра и радара, которые распознают приближающиеся ракеты и за несколько секунд могут просчитать их траекторию и предположительную цель.

Очень важна высокая скорость работы системы, поскольку время, которое требуется ракетам, чтобы достичь цели, в зависимости от удаленности городов Израиля от границы с сектором Газа, составляет от 15 до 90 секунд.

вот так нас спасает "железный купол"...Тель Авив несколько минут назад✌🇮🇱 pic.twitter.com/avYPHvKB53 — Andrey Gutnik (@gutnik_andrey) May 11, 2021

Установки для поражения ракет противника – третий элемент системы ПВО "Железный купол". Таких установок в каждом блоке системы от трех до четырех, и они способны выпустить до 20 ракет.

Ракета запускается только тогда, когда система просчитывает, что вражеская ракета направлена на жилой район. Ракета-перехватчик взрывается рядом с атакующей и таким образом ее уничтожает. При этом обломки обеих ракет, падающих с неба, представляют особую опасность.

Установки с ракетами-перехватчиками можно перевозить по всей стране – в Израиле на сегодняшний день задействованы десять таких мобильных блоков.

Каждая из этих установок, по данным производителя, израильского государственного оборонного предприятия Rafael Defence Systems, способна перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.

По оценке экспертов, чтобы обеспечить защиту всей территории Израиля, необходимы 13 таких установок.

Производитель указывает, что эффективность работы системы ПВО "Железный купол" достигает 90 процентов.

"Железный купол" за прошедшие десять лет, к январю 2021 года, сумел осуществить перехват примерно 2 500 ракет.

Палестино-израильский конфликт

Кризис на Ближнем Востоке, зародившийся 73 года назад, является одним из самых продолжительных и интенсивных конфликтов в мире, а сектор Газа, зажатый между израильским государством и Египтом, часто становится местом новых вспышек многолетнего конфликта Израиля с Палестиной.

В очередной раз палестино-израильский конфликт обострился в начале мая, когда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме – за этим последовали массовые протесты и беспорядки.

Палестинская боевая группировка ХАМАС вмешалась в ситуацию 10 мая и обстреляла территорию Израиля из ракетных установок. В свою очередь Израиль нанес артобстрел по сектору Газа. В последние дни стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.

По Израилю за минувшую ночь из сектора Газа выпустили около 300 ракет. Армия обороны Израиля сообщает, что половину из них перехватила система ПРО "Железный купол", а 30 из них разорвались на территории Палестины. По последним данным, погибли 10 человек, а более 523 – ранены.

В результате атак Израиля по сектору Газа число погибших палестинцев увеличилось до 139, а около тысячи человек получили ранения, сообщает Минздрав анклава.

Материал подготовлен на основе открытых источников