Какой сегодня церковный праздник: 16 мая 2021

По православному церковному календарю, 16 мая 2021 отмечают день памяти мучеников Тимофея и Мавры, преподобных Феодосия и Петра

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Тимофей и Мавра

По церковному календарю, 16 мая поминают мучеников Тимофея и Мавру, живших в III веке и пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).

Тимофей родился недалеко от египетского города Фиваида в семье священника. Повзрослев, он служил чтецом в церкви и отвечал за богослужебные книги. Для церковной библиотеки, по необходимости, он переписывал старые экземпляры или делал копии редких христианских трудов.

В этот период Диоклетиан объявил гонения на христиан. По приказу императора преследовали и тех, кто хранил Священное Писание и богословскую литературу. На церковного чтеца донесли – за отказ выдать библиотеку и священные книги Тимофея подвергли жестоким пыткам.

Перед палачами предстала и юная Мавра. Судья надеялся, что непреклонность молодожена поколеблется при виде молодой жены. Но дева, исповедав себя христианкой, выразила готовность умереть вместе с мужем.

После жестоких пыток молодоженов казнили вместе. Их распяли на крестах лицом друг к другу, где они в молитве и духовном общении провели девять дней, а затем мирно предали свои души Господу.

Игумен Печерский

По церковному календарю, 16 мая поминают преподобного Феодосия, игумена Печерского - одного из основателей Киево-Печерского монастыря.

Родился будущий Святой в 1008 году в селе, расположенном недалеко от Киева. С юных лет он мечтал о подвижнической жизни и, став старше, принял постриг в Киево-Печерской обители, игуменом которой стал в 1057-м.

© photo: Sputnik / Alexander Al'tman Киево-Печерская лавра ― православный мужской монастырь, древнейший и один из самых значительных монастырей на Руси

Будучи настоятелем, он вел аскетический образ жизни - носил рубища и соблюдал строгий пост, ввел в монастыре строгий устав для братии и составил первую на Руси православную библиотеку.

За время его правления в обители появились деревянные постройки, началось строительство главного Успенского храма обители.

Великие князья почитали преподобного. Он смело обличал сильных мира сего и заступался за незаконно осужденных. Судьи, по просьбе всеми чтимого игумена, иногда пересматривали даже свои приговоры.

Преподобный особо заботился о бедных - на территории монастыря он построил особый двор, где нуждающиеся могли получить пищу и кров. Святой мирно скончался в 1074 году.

Чудотворец Аргосский

По церковному календарю, 16 мая поминают Петра Чудотворца, епископа Аргосского, жившего на рубеже IX-X веков.

Рано приняв постриг, он вскоре стал образцом добродетели и милосердия. Известный своей любовью к уединению, преподобный дважды отказался стать епископом – сначала Корнфским, затем Кесарийским.

Жители города Аргоса смогли уговорить Святого, сказав, что младенцы без него умирают некрещеными и умершие остаются непохоронеными.

У святителя каждый находил приют и помощь - множество вдов, сирот, калек и слепых было в его доме. Все содержимое своих амбаров он раздал во время голода в Пелопоннесе. Когда из провизии остался всего один кувшин, он велел раздавать еду, и дальше и она не заканчивалась.

Святитель скончался в 70-летнем возрасте. Мощи Святого покоятся в Аргосской церкви, где множество чудес совершилось за прошедшие века.

Именины

По церковному календарю, 16 мая именины отмечают Мавра, Тимофей, Николай, Петр, Павел и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников